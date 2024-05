Femicid za femicidom: U 2024. godini ubijene su već četiri žene

Četiri slučaja femicida potresla su ove godine cijelu Hrvatsku. Lani je zabilježen podatak o ubojstvu devet žena. Prvi petak u travnju tragično su obilježila dva ubojstva na području grada Zagreba. Muškarac, njezin suprug, upucao ju je, a žena je preminula u bolnici, dok je drugu izbodenu u stanu pronašao sin.

Jedan poziv policiji bio je dovoljan da se u subotu ujutro desetak zagrebačkih policajaca sjuri na Vrapče samo mjesec dana kasnije. Mladić (28) nožem je izbo vlastitu majku (68) unutar obiteljske kuće na brijegu iznad ulice. Nakon zločina, sin se mirno udaljio iz kuće i otišao u obližnji kafić. Najnoviji slučaj ubojstva dogodio se u ponedjeljak navečer, u blizini nasipa nedaleko zgrade bolnice u Blatu. Muškarac je oštrim predmetom usmrtio ženu, a policija ga je odmah uhitila. Detalji tragedije i dalje se raspetljavaju.

Izmjene i dopune kaznenog zakona kojima je femicid uveden kao novo kazneno djelo stupile su na snagu 18. ožujka. Ukupno smo već došli do četiri ubijene žene, a nije ni polovica 2024. godine. Sve to ukazuje na ozbiljan problem nasilja nad ženama koji zahtijeva preventivne mjere kako bi se zaštitile žene od takvih strašnih događaja. Iako je problem femicida dobio više pažnje u posljednje vrijeme u Hrvatskoj, čini se da se situacija na polju sigurnosti žena nije značajno poboljšala.

- Istanbulska konvencija se itekako provodi, postroženi su zakoni. Uveli smo kazneno djelo femicida. Povećali smo i kazne za silovanje. Ovo djelo ima obilježja teškog ubojstva žene baš zato što je žena. Jedna smo od samo četiri članice EU-a koje imaju regulirano to kazneno djelo. Što god napravili, uvijek postoji divljak, nasilnik koji učini ovakva brutalna kaznena djela što je za najgoru osudu. Što su kazne više, što će sud to strože primjenjivati, to će politika djelovati odvraćajuće kako treba. Stopostotnog jamstva nema, uvijek postoje kreteni. SDP-ova vlada se nije usudila ratificirati Istanbulsku konvenciju. Ljevica je u deficitu kad je u pitanju zaštite žena - rekao je premijer Andrej Plenković još u travnju.