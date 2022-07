Fešta, ponos i Dubravka Šuica umjesto Ursule: 'Sad bar više ne moramo bacati sir na granici'

Uh, kakav pogled. Daj me, molim te, fotkaj s ove pozicije, ali da se vidi cijeli most. Bit će to super fotka. Ove i slične rečenice mogle su se čuti na odmorištima na ulazu na Pelješki most. Stotine ljudi odlučile su dan nakon svečanog otvaranja u miru doći vidjeti kako to sve izgleda. Među njima je i mali Gabrijel (10) iz Zagreba, koji je pripremio iznenađenje za svoju mamu.