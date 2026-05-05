Festival glumca u Bruxellesu: Hrvatski kazališni festival promoviran u EU parlamentu

Festival glumca, jedinstveni kazališni festival u kojemu je glumac pokretač i središte i koji ove godine obilježava 33 godine neprekinute tradicije, predstavio se u utorak u Europskom parlamentu u Bruxellesu. „S obzirom da naš, po svemu poseban i jedinstven Festival, ove godine otvaramo 9. svibnja, na Dan Europe, učinilo nam se prirodnim i prigodnim predstaviti ga i u Europskom parlamentu“, izjavio je za medije predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika i član Festivalskog vijeća Festivala glumca (FG) Ivica Pucar. Naveo je kako je izaslanstvo Festivala imalo prilike razgovarati sa članovima Parlamenta i Odbora za kulturu EP i saznati neke novosti oko Programa EU Agora, koji će objedinjavati kulturu, medije i građanske vrijednosti te vidjeti koje su to kulturne politike, programi i projekti koji će moći participirati u tom višegodišnjem financijskom okviru vrijednom gotovo devet milijardi eura.

Pucar je u Bruxellesu bio sa izaslanstvom u kojemu su predsjednik i članice Festivalskog vijeća Festivala Joško Ševo, Perica Martinović, domaćica ovogodišnjeg, 33. Festivala i Jasna Vaniček-Fila te član Upravnog odbora Hrvatskog društva dramskih umjetnika Boris Svrtan.

„Ovo je prirodno i pravo mjesto hrvatskog glumca, hrvatskog čovjeka i Hrvatske u ovakvoj asocijaciji, najboljoj od svih u kojima je do sada bila“, rekao je Svrtan, i dodao kako je samo „naše umijeće“ hoćemo li to uspjeti iskoristiti ili doprinijeti toj europskoj obitelji da otvorimo sve svoje kulturne putove prema Europi i da ju pozovemo da dođe nama.

Foto: EU Parlament

Zato predstavljamo Festival koji je nastao u boli i patnji i izrodio se u „najljepše kulturno cvijeće, kazao je.

Domaćin izaslanstvu bio je zastupnik u EP Karlo Ressler koji je izrazio zadovoljstvo što je imao priliku predstaviti Festival glumca, „jedinstven i jedan od najdugotrajnijih i vjerojatno najautentičnijih izraza hrvatske kulturne scene“.

„Mislim da je važno upoznati glumce sa mogućnostima koje se otvaraju na europskoj razini i u kontekstu nove financijske omotnice nakon 2027. , posebno s projektom Agora, ali isto tako pokazati i da je EU puno više od nekakvog suhoparnog političkog projekta i da je kultura ono što nas veže diljem Europe“, rekao je Ressler.

Predsjednik Festivalskog vijeća Festivala glumca Ševo poručuje kako od Festivala, koji počinje u subotu, očekuje „da nastavimo u izvrsnosti“.

Foto: EU Parlament

Očekujem oštru, pravu borbu za uloge i za nagrade koje slijede, kazao je i naglasio da nagrade s Festivala imaju iznimnu težinu.

Domaćica Festivala Perica Martinović kazala je kako je iznimno počašćena tom ulogom u kojoj su ranije, podsjetila je, bili velikani hrvatskog glumišta poput Miše Martinovića, njenog oca, Neve Rošić, Tonka Lonze, Fabijana Šovagovića.

Festival glumca, pokrenut kao otpor srpskoj agresiji na Hrvatsku, ali i kao prostor nade stanovništvu koje je godinama živjelo u strahu i neljudskim uvjetima, ove će godine, od 9. do 17. svibnja, sa 20-ak predstava gostovati u pet gradova Vukovarsko-srijemske županije: Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Iloku i Otoku.

Festivalskoj publici predstavit će najbolje predstave iz prethodne kazališne sezone, od monodrame do velikih predstava nacionalnih kazališnih kuća.

Svake godine Festival ima svog domaćina, glumca ili glumicu, koji ima svoj dan i koji na velikom druženju okuplja gostujuće kazalištarce, ali i domaće ljude, a ove je godine to kazališna, filmska i televizijska glumica Perica Martinović.

Vožnje kočijama, plovidba rijekom uz tamburaše, sadnja hrastova, šetnja uz Dunav, samo su neke od popratnih aktivnosti Festivala koje glumce vežu uz slavonsku ravnicu, a domaćinima daju potvrdu da je ono što doista vrijedi apsolutno neuništivo, poručuju iz Festivala.