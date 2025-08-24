Festival ide dalje, ali i prosvjed branitelja: 'Nije mi drago što gradonačelnik nije to osudio'

Prekinut prije nego što je uopće i počeo benkovački festival "Nosi se" ipak se nastavlja u ponedjeljak, i to projekcijom filma "Mirotvorac". Film je to vezan uz sudbinu Josipa Reihl Kira, koji je za svoje ideje o toleranciji i dijalogu platio - životom.

Više od tri desetljeća od ubojstva šefa osječke policije, na testu je sad zbog prikazivanja nagrađenog filma Benkovac, gradić koji je među prvima okupiran, ali očito pojedinci koji se zalažu za zabrane, ne poštuju žrtve koje su se dogodile u ratnom vihoru već se postavljaju se kao filmski kritičari i ne žele da se o prošlosti govori racionalno, već samo emotivno.

Zadarska policija je također na testu jer stiže tim iz Zagreba koji će službeno utvrditi jesu li policajci na terenu dali radili posao po pravilima struke. Dok iz PU zadarske ne daju nikakve izjave dok se ne istraže sve okolnosti, Melita Vrsaljko, novinarka koja je napadnuta od branitelja i huligana koji su im došli u ispomoć, zagovara da se ipak o nasilju i pritiscima na kulturu itekako treba govoriti.

- Nije mi drago što gradonačelnik Tomislav Bulić nije osudio incident, ali, moram reći da u četvrtak ipak planiram biti po rasporedu, moderatorica panel razgovora s Barbarom Matejčić, koja je radila na trećem dijelu filma Afazija koji se zove 'Dečko iz kraja'. U njoj se vidi fotografija američkog autora Ron Haviva, a na kojoj Arkanovac u Bijeljini šutira mrtvu ženu. Dakle, zaključujem da braniteljima i njihovom predvodniku Nediljku Gendi smeta razgovor o Arkanovim zločincima, i to na kritički način, i sve mi se to čini nevjerojatnim - kazuje novinarka.

No, nevjerojatno je da su napadnuti baš kulturnjaci koji ne promiču ideologije nego zagovaraju dijalog, empatiju i mir u turobnim vremenima i koji, u gradu koji je itekako osjetio stradanja, pokušavaju ostvariti kulturan dijalog.

- Sadržaj festivala je značajno i (nužno i ljekovito) osvježenje i olakšanje u našim užarenim turobnim vremenima i prostorima u kojima se beskrupulozno zakuhava sirovi nacionalizam, zaziva mračni fašizam i huška na netrpeljivost, sukobe i nasilje prema onima koji misle drukčije, opisali su autori festivala "Nosi se", osnovne ideje i niti vodilje.

No, ne odgovaraju svima teme nastupa s različitih pozicija, pa samo svoje viđenje smatraju jedinim ispravnim. I branitelji su najavili da će doći u ponedjeljak na projekciju filma i mirno prosvjedovati. No nije jasno protiv čega jer je ubijeni Josip Reihl Kir bio na ispravnoj strani, i za to dao život, da bi upravo zbog takvih ljudi živjeli u demokratskoj zemlji.