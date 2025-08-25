Obavijesti

SRAMOTNI INCIDENTI

Festival u Benkovcu otkazan, ali Genda prosvjed ne otkazuje: 'Stižu Armada, Torcida, Tornado'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HRT

Pozdravljam Arasovu odluku da otkaže festival, ali mi svoj prosvjed nećemo otkazati. Na prosvjed dolaze hrvatski branitelji, a o navodnom dolasku navijačkih skupina koje vi spominjete ja ne znam ništa, tvrdi Nediljko Genda

Nakon sramotnog incidenta i napada na novinarku Melitu Vrsaljko, organizatori festivala 'Nosi se', priopćili su kako se festival, unatoč najavama, neće nastaviti. Juraj Aras rekao nam je kako je festival zamrznut te da će vidjeti kad će se održati i na kojoj lokaciji te da je sada prevelik rizik.

- Iz provjerenih izvora, međutim, doznajemo da se uz dragovoljce Domovinskog rata na prosvjed protiv „Nosi se“ festivala u Benkovcu spremaju i različite grupe izvan konteksta udruga proizašlih iz Domovinskog rata i izvan lokalnih okvira Benkovca. Novim saznanjima sigurnosni rizik od nasilnih praksi se eksponencijalno povećava - navode organizatori u pripoćenju oko odgode, a izvor za Jutarnji tvrdi da su te različite grupe navijačke skupine koje su trebale, zajedno s braniteljima, zaustaviti početak festivala. 

TUŽAN KRAJ Sramotna pobjeda nasilnika: Organizatori odgodili festival u Benkovcu. 'Ovo je bojno polje'
Sramotna pobjeda nasilnika: Organizatori odgodili festival u Benkovcu. 'Ovo je bojno polje'

- Festival je odgođen i zbog toga što smo doznali da će na večerašnji prosvjed branitelja doći i pripadnici raznih navijačkih skupina. Svoj su dolazak najavili pripadnici Armade iz Rijeke, Tornada iz Zadra te Torcide iz Splita, Dugopolja, Benkovca i Zadra - tvrdi izvor Jutarnjeg

Nediljko Genda, organizator braniteljskih prosvjeda u Benkovcu, u razgovoru za Jutarnji list kaže da mu je drago što je Aras otkazao festival, ali da on svejedno ne odustaje od svog prosvjeda koji će biti u 20 sati.

- Ne želimo te ljude ovdje, ne želimo Frljića i njemu slične ovdje u Benkovcu. Neka ne dolaze u naš grad. Pozdravljam Arasovu odluku da otkaže festival, ali mi svoj prosvjed nećemo otkazati. Na prosvjed dolaze hrvatski branitelji, a o navodnom dolasku navijačkih skupina koje vi spominjete ja ne znam ništa - tvrdi Genda koji kaže da ne zna zašto je festival otkazan, ali da razlog nikako ne mogu biti prijetnje ili bojazan za sigurnost publike i izvođača.

INCIDENT U BENKOVCU Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

- Nismo mi nikome prijetili, ne znam zašto je Aras otkazao festival, ali je dobro što je tako učinio. Ponavljam, mi svoj prosvjed nismo otkazali jer želimo poslati poruku da u Benkovcu ne želimo te i takve ljude - rekao je Genda za Jutarnji list.

- Kad se smire strasti, prevlada razum. To se dogodilo i u ovom slučaju i hvala gospodinu Arasu što je prepoznao sve okolnosti i što nije dozvolio da se tom situacijom manipulira na bilo koji način - rekao je Tomislav Bulić, HDZ-ov gradonačelnik Benkovca, zadovoljan raspletom događaja u svom gradu.

Kaže i kako ne zna da Genda ne odustaje od prosvjeda te da misli kako nema potrebe za time, kad nema ni festivala.

-   Ako je razum prevladao s jedne strane, razuma treba biti i s druge - kaže Bulić.

