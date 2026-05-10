SUSREO SE S PUTINOM

Fico: Odbacujem željeznu zavjesu između EU i Rusije

Piše HINA,
Foto: Ramil Sitdikov

Fico je rekao da on i njegova vlada imaju "interes za normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose" s velikom silom Rusijom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.

Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na paradi u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je u nedjelju na obnovu suradnje Europe i Rusije. 

"Odbacujem novu željeznu zavjesu između EU i Rusije", rekao je Fico u video poruci objavljenoj na Facebooku tijekom povratnog leta iz Moskve za Bratislavu.

Rekao je da on i njegova vlada imaju "interes za normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose" s velikom silom Rusijom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.

Namjeru EU-a da se potpuno liši ruskih energenata smatra isključivo "ideološkom" i "štetnom za europsku konkurentnost".

Rekao je da je pogrešno samo iz mržnje prema Rusiji "zamijeniti jednu energetsku ovisnost drugom, ovaj put američkom koja je ujedno i daleko skuplja".

Slovačka i dalje uvelike ovisi o ruskim opskrbama naftom. Vlada koju predvodi Fico smatra Ukrajinu djelomično odgovornom za svoje ekonomske probleme jer je početkom 2025. zaustavila tranzit ruskog plina preko svog teritorija.

U tom smislu, Slovačka je krajem travnja objavila da ponovno prima rusku naftu nakon što je Kijev popravio dio naftovoda Družba, koji prolazi kroz Ukrajinu i koji je oštećen ruskim zračnim napadom u siječnju.

Putin je u subotu u Moksvi primio Fica i pohvalio "suverenu vanjsku politiku" slovačke vlade. 

Rusija, kazao je, učinit će "sve što je moguće da zadovolji energetske potrebe Bratislave".

