Fiksni dio odvoza otpada od 1. travnja u Zagrebu niži za 20 kn

Cijena fiksnog dijela odvoza otpada u Zagrebu bi se od 1. travnja trebala smanjiti sa 68,57 kuna na 48 kuna, doznaje se u ponedjeljak u zagrebačkoj Gradskoj upravi.

Riječ je o prijedlogu novog fiksnog dijela cijene odvoza miješanog komunalnog otpada u Zagrebu, na koji Zagrepčani mogu dati primjedbe do 19. veljače. Time se ostvaruje najava zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da će se fiksni dio računa odvoza, otpada koji će stupiti na snagu 1. veljače, od 1. travnja smanjiti. Tako će Zagrepčanima od 1. veljače doći računi sa fiksnim dijelom od 68,57 kuna, a od 1. travnja će se taj iznos smanjiti i iznosti će 48 kuna.

U račun za odvoz miješanog komunalnog otpada uz fiksni ulazi i varijabilni dio, koji će se računati umnoškom broja mjesečnih odvoza, litraže kante i iznosom od 12 lipa po litri spremnika.

Ugovorna kazna koja je sastavni dio cijene smanjuje se, kako je rečeno Hini, s 800 na 500 kuna.

U Gradskoj upravi ističu da će pravnim osobama, koje se dodatno dijele u sedam potkategorija, cijena ostati ista i određena je u rasponu od 85,71 do 205,71 (s PDV-om) kuna, ovisno o potkategoriji, odnosno djelatnosti koju obavljaju.

Također napominju da cijena varijabilnog dijela iznosi 0,1206 kuna po litri spremnika i ostaje ista. Ističu kako to nije povezano s Odlukom koja ide u javno savjetovanje jer cijenu varijabilnog dijela predlaže Čistoća, a gradonačelnik Bandić daje suglasnost. Cijena varijabilnog dijela se primjenjuje od 1. veljače.

- Ne možemo utjecati na Uredbu Vlade budući da svi korisnici kućanstva plaćaju jednak fiksni dio, jedino što možemo je smanjiti cijenu minimalne javne usluge tako da je prijedlog da se ista smanji za 30 posto (cijena je snižena sa 68,57 na 48 kuna). Samim time ugovorna kazna se smanjuje sa 800 na 500 kuna - kažu u Gradskoj upravi.

Odvoz papira te plastične i metalne ambalaže jednom tjedno

Gradonačelnik Bandić naložio je Čistoći da poveća broj odvoza otpadnog papira i plastične i metalne ambalaže te će se odvoziti jednom tjedno, a ne kao što je to do sada bilo svaki drugi tjedan. To je ujedno i najava napuštanja sustava zelenih otoka na kojima se često nelegalno odlaže otpad. Zeleni otoci koji će ostati u funkciji bit će pod kontinuiranim nadzorom komunalnog redarstva.

Uz manji fiksni dio Čistoća će imati gubitke u poslovanju koji će se morati pokrivati iz komercijalnih djelatnosti Zagrebačkog holdinga, a također će se morati uložiti dodatni napori da se uvede više reda te da se uz bolju i učinkovitiju organizaciju naprave dodatne uštede.

