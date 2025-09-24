Liječničku pomoć pružili su mu u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su ga zadržali na liječenju. Njegove ozljede ocijenili su kao lakše
OČEVID U TIJEKU
Filipinca napali i ozlijedili u Slavonskom Brodu: U bolnici je
Policija u Slavonskom Brodu s ispostavom u Vrpolje zaprimila je dojavu o pokušaju teškog ozljeđivanja Filipinca (41), koji ima reguliran boravak u Hrvatskoj. Incident se dogodio nedjelju u noćnim satima, piše brodsko-posavska policija.
Filipinac je u napadu zadobio i ozljede. Liječničku pomoć pružili su mu u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su ga zadržali na liječenju. Njegove ozljede ocijenili su kao lakše.
Policija će dostaviti posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. Nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi pronašli počinitelja i utvrdili sve okolnosti događaja.
