OČEVID U TIJEKU

Filipinca napali i ozlijedili u Slavonskom Brodu: U bolnici je

ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Liječničku pomoć pružili su mu u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su ga zadržali na liječenju. Njegove ozljede ocijenili su kao lakše

Policija u Slavonskom Brodu s ispostavom u Vrpolje zaprimila je dojavu o pokušaju teškog ozljeđivanja Filipinca (41), koji ima reguliran boravak u Hrvatskoj. Incident se dogodio nedjelju u noćnim satima, piše brodsko-posavska policija.

Filipinac je u napadu zadobio i ozljede. Liječničku pomoć pružili su mu u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su ga zadržali na liječenju. Njegove ozljede ocijenili su kao lakše.

Policija će dostaviti posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. Nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi pronašli počinitelja i utvrdili sve okolnosti događaja.

