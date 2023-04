Filipović neki dan: 'Ne postoji pritisak koji će me zaustaviti', danas o pritiscima: 'Netema'

Tko god se odlučio baviti politikom treba biti spreman na određene pritiske. Tko ih ne može podnijeti, uopće se ne treba baviti politikom, poručio je ministar gospodarstva Davor Filipović na pitanje o pritiscima i prijetnjama s kojima je, kako je sam prošlog tjedna kazao, suočen.

Nakon što je SDP-ov Peđa Grbin na aktualcu pitao premijera Andreja Plenkovića tko to prijeti ministru, tko su,kako je naglasio Filipović, "predatori koji koriste Hrvatsku kao bankomat" te on štiti nacionalne interese od njih, a on mu odgovorio da ima ministra da ga to pita uz naglasak da se Vlada svakodnevno suočava s prijetnjama kako od oporbe, tako od interesnih skupina i orkestriranih medija, novinari su onda ponovno pitali samog ministra. Iako je sam otvorio tu temu i javno izašao s informacijom o pritiscima, danas kaže kako nije govorio o pritiscima.

- Govorio sam o onome što se događalo protekla tri, četiri tjedna kada se u medijima moglo čitati puno o tome kako ja kočim prodaju Petrokemije, da će propasti Petrokemija pa i HEP. To nije istina, Petrokemiju smo uspješno riješili i zaštitili hrvatski interes, priča s HEP-om ide u pozitivnom smjeru i sve se rješava baš onako kako se treba rješavati. Bilo je teza da mene premijer nije zaštitio, da mi nije dao pomoć, to je isto pomalo smiješno jer sve što radim otkako sam došao u Vladu radim u koordinaciji i dogovoru s premijerom i drugim članovima Vlade. I to su neke teze koje ni malo ne stoje. Bilo je i pitanja imam li ja uopće podršku premijera, pa da nemam ne bih bio tu. To je sve ono što se provlačilo kroz medijski prostor i mislim da sam to prošli tjedan dovoljno dobro objasnio - rekao je.

Na opasku novinara da nije rekao tko vrši pritisak na njega, Filipović je poručio kako je to irelevantno te ponovio da se u ovom poslu to mora moći podnijeti.

- To je i jučer premijer rekao, to je demokracija, svatko ima pravo na svoj način pokušati ostvariti svoje ciljeve. Na meni je, kao i svim članovima Vlade, da štitimo hrvatske interese i to radimo otpočetka kroz pakete pomoći, regulaciju cijena energenata i goriva... Vjerujem da ste primijetili istraživanje Europske centralne banke o tome da je glavni generator inflacije u prošloj godini bilo podizanje profita velikog broja poslovnih subjekata, koji su u trenucima krize odlučili zaraditi i jako je važno u ovom trenutku voditi računa o odgovornom poslovnom ponašanju i to treba biti jedan od prioriteta - rekao je.

Upitan da li mu se ikada prijetilo, ministar je ponovio kako je to irelevantno.

- Da je sve ono što je kršenje zakona, ja bih to prijavio policiji - rekao je pa na pitanje je li ikad prijavio policiji kazao da nije.

- Zaključite kako želite, ali kao što sam rekao, poanta je da sve što radim, radim u suglasju s premijerom i drugim članovima Vlade - istaknuo je na opasku da to znači da mu se nije prijetilo.

Tko je na njega vršio pritisak oko Petrokemije, pitali su još novinari.

- Sve odluke koje se donose u mom Ministarstvu, jesu li to obnovljivi izvori energije, je li cijena plina, naftnih derivata, električne energije, sve to sa sobom vuče nekakve milijune eura i to je važno da građani znaju. Prema tome, više manje sam vam sve odgovorio. Sve sam vam rekao - zaključio je.

