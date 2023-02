'Za dva tjedna predstavit ćemo novi paket mjera. Skuplja voda u Zagrebu? To je loša poruka'

Cijelu su prošlu godinu katastrofičari predviđali propast gospodarstva. Takozvani analitičari opće prakse govorili su da će biti recesija. Brojke su ih demantirali. lani smo imali rast BDP-a od 6,3 posto što je četvrti najveći rast u EU i to je potvrda da smo vukli dobre poteze kao Vlada, pohvalio se u razgovoru za RTL Danas ministar Davor Filipović.

Osvrnuo se i na novi val poskupljenja koji je najavljen od srijede.

- Istaknuli bi pozitivan primjer Saponije koja neće dizati cijene. Predstavili smo aplikaciju kretanje cijena, tri maloprodajna centra pristupila su aplikaciji. Nema opravdanih razloga za takva poskupljena. Kada pogledate FAO indeks,indeks cijena hrane koje prati UN, 10 mjeseci taj indeks pada. Padaju cijene energenata u cijelom svijetu. Priča da će se podizati cijene u maloprodaji zato što rastu cijene energenata,a neutemeljena je i promašena - rekao je.

Kratko je prokomentirao i paket mjera.

- Novi paket mjera predstavit ćemo kroz dva tjedna, ne bih do tada o konkretnim stvarima - kazao je Filipović.

Ministar se dotaknuo i poskupljenja vode u Zagrebu.

- Oni to opravdavaju EU projektima ali niti jedan projekt nisu prijavili. Neka kažu zašto onda idu u ta poskupljenja. Zašto im treba taj novac? To treba pitati njih, ali to je jako loša poruka - poručio je.

