HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Davor Filipović jutros je komentirao i slučaj zapaljenog automobila žene koja se žalila na buku žičare.

- Moram priznati da na to ne gledam sa simpatijom, osuđujem taj čin i pozivam institucije da pronađu odgovorne. To su nedopustive stvari u našem gradu. Žao mi je zbog toga i nadam se da takve stvari više neće događati u našem gradu - rekao je, prenosi N1.

Komentirao je i žičaru te rekao kako bi bilo dobro da Jelena Pavičić Vukičević objasni kako je cijena s 300 milijuna skočila na 750 milijuna.

- Kako je bila desna ruka Milana Bandića, sigurno ima saznanja kako se realizirao taj projekt. Očekujem da to objasni, a ne da komentira ono što struka mora reći. Očekujem da će se ispoštovati sva pravila struke. Sigurnost naših sugrađana je najvažnija. Oni koji su odgovorni za taj projekt moraju objasniti kako je cijena tako skočila, to je ono što je zabrinjavajuće i ne smije se više događati u našem gradu, a ona najpozvanija da objasni kako je došlo do te cijene skoka - rekao je.

- Čini mi se da netko struku pokušava gurnuti u predizbornu kampanju. Žičara je mogla bit otvorena ima 20 godina. Neka sturka radi svoj posao, a oni odgovorno za sramotno poskupljenje neka se očituju - dodao je.

HDZ-ov kandidat opet je Miroslava Škoru nazvao “šefom domovinskog parkinga”, aludirajući na to da je Škoro bio vlasnik parkinga u blizini bolnice Merkur za koji je Filipović rekao da je najskuplji parking u gradu.

- To se uvriježilo u javnosti i to su činjenice koje ćemo stalno ponavljati - rekao je.