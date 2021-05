Riječki dogradonačelnik i SDP-ov kandidat za gradonačelnika Rijeke Marko Filipović osvrnuo se danas na optužbe nezavisnog protukandidata Davora Štimca, koji je izjavio kako su on i njegova obitelj izložen prijetnjama, klevetama i pritiscima, povezujući napade s riječkim SDP-om. Njegovo obraćanje iznosimo u cijelosti:

- Slijedom današnje konferencije za medije na kojoj je gospodin Davor Štimac iznio informacije o prijetnjama, napadima, klevetama i pritiscima koje navodno doživljava on, njegova obitelj i osobe s njegove liste za Gradsko vijeće, te povezao te napade s SDP-om kao "vladajućom strankom u ovom gradu" i sa "čelnim ljudima grada“, želim javno odbaciti navedene optužbe i reći da nitko iz riječkog SDP-a gospodinu Štimcu nije ničim prijetio. Kampanja koju smo vodili od samog starta je bila pozitivna, tolerantna i smirena – uostalom takav sam i sam.

Riječki se SDP ne služi ni prijetnjama ni napadima ni pritiscima, ne činimo to ni direktno ni posredno. Također, ni ja kao zamjenik gradonačelnika, niti aktualni gradonačelnik, kao čelni ljudi grada - nismo prijetili, napadali ni klevetali gospodina Štimca osobno, niti njegovu obitelj, niti članove liste koja ga podržava.

Nismo koristili ni ikakve oblike pritiska prema bilo kome po bilo kojoj temi. Nikakve inspekcije koje je gospodin Štimac naveo nismo slali, niti to možemo činiti jer navedene inspekcije uopće nisu u nadležnosti Grada Rijeke, niti nam je ikada namjera baviti se takvim postupcima. Ni u vrijeme političke kampanje ni izvan nje.

Zgroženi smo optužbama koje je gospodin Štimac iznio, ne samo na račun riječkog SDP-a, mene osobno ili na račun aktualnog gradonačelnika, zgroženi smo još i više njegovim konstatacijama da je "Rijeka sve samo ne grad tolerancije“ da „Rijeka grad autokracije“ i da u Rijeci "nema razumijevanja za druge“.

Potpuna je neistina da se u Rijeci može dobiti posao samo ako imaš „partijsku knjižicu“. To je i apsurdna tvrdnja jer bi to značilo da i svi ljudi s liste gospodina Štimca za koje on sam tvrdi da rade i imaju posao u Rijeci, uključivo i samog gospodina Štimca – ujedno imaju i „partijsku knjižicu“!

Nikome u Rijeci ne treba partijska knjižica, i tome mogu posvjedočiti svi građani Rijeke koji su igdje zaposleni i rade, a da pritom nemaju nikakvu „partijsku knjižicu“.

Optužbe upućene medijima od strane gospodina Štimca jednako su zaslužile svaku osudu.

Javnost je imala prilike vidjeti u brojnim sučeljavanjima u medijima do sada koja su pitanja postavljana gospodinu Štimcu, a sve što sam mu imao za reći u ovoj kampanji u kojoj se sučeljavamo kao protukandidati rekao sam uvijek javno, i pred medijima i na društvenim mrežama. Ništa od toga nisu ni prijetnje ni klevete ni pritisci.

Utakmica u kojoj se nalazimo ne igra se na ovaj način i žao mi je što gospodin Štimac toga nije svjestan. Izloženost pitanjima, komentarima, novinarskim tekstovima, analizama – sve je to sastavni dio ovog posla i ako gospodin Štimac ne može podnijeti tu izloženost pred javnošću, bolje bi bilo da se odmah povuče iz ove utakmice, odnosno u nju nije trebao ni ulaziti.

Pitanja, analiza i komentara neće se riješiti na ovaj način koji je izabrao – vapajima o nepostojećim prijetnjama i pritiscima. Upiranje prstiju u riječki SDP i mene osobno ili pak u čelne ljude grada i iznošenje neistina da smo mu prijetili ili vršili pritiske na ikoga s njegove liste velika je i neprobavljiva laž - zaključio je Filipović.