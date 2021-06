Na HRT-u gostovali su Ivana Kekin, Ivan Račan i Davor Filipović u vezi novog vodstva Grada Zagreba i njihovih prvih poteza na čelu grada.

- Danas ćemo se tek konstituirati, a onda će se ići u reorganizaciju - rekla je Ivana Kekin iz Nove ljevice. Dodala je kako je sve spremno i da se veseli.

- Vjerujem da ćemo pomoći u onome što je platforma Možemo! iznijela kao veliki reformski paket u gradu Zagrebu, na čemu su dobili izbore, i naša uloga je da im u tome pomognemo - rekao je Ivan Račan, SDP i dodao kako je novi osjećaj biti manjinski partner, ali i da se nada dobroj suradnji.

Davor Filipović, HDZ, rekao je da će biti konstruktivna oporba. Da će podržavati sve što procijene da je dobro, a kritizirati sve što procijene da nije dobro. Nudit ćemo rješenje i bit ćemo iznimno aktivni, naglasio je.

- Očekujemo da Skupština bude mjesto argumentirane rasprave, gdje ćemo sučeljavati naša viđenja i rješenja i kroz to pronalaziti ono što je najbolje - istaknula je Kekin.

- Ti prvi potezi govore kakvu nam je situaciju ostavila bivša vlast u Zagrebu, uključujući gospodina Filipovića i njegovu stranku koji su bili u koaliciji s gospodinom Bandićem. Situacija je bila takva da smo morali djelovati krizno i hitno, pri čemu smo djelovali pošteno. Imenovali smo manjinu i Upravnog i Nadzornog odbora kako bi se na javnim natječajima izabrala većina, ali da se kriza počne sanirati i da se može krenuti u restrukturiranje Holdinga - rekla je Kekin u vezi novih poteza gradonačelnika.

- Kršiti zakon ne može biti pošteno, rekao je. Od gradonačelnika smo slušali u kampanji da će uvesti novi model upravljanja Zagrebom, a dobili smo kršenje zakona i zapošljavanje bez javnih natječaja. Govorio je i da će se sve raditi u oslanjanju na vlastite kapacitete, a prvi potez je angažiranje vanjskih stručnjaka. Iznenađuje me da su imenovani članovi prihvatili to imenovanje uz kršenje zakonskih odredbi - nadovezao se Filipović.

- Mi smo u predizbornoj kampanji govorili da ćemo angažirati vanjske stručnjake. Mi smo imali savjet neovisnih stručnjaka koji su pomagali u kreiranju naših politika i kako ćemo ih provoditi. Moralo se hitno djelovati jer je situacija to tražila. Dvjesto tisuća glasova koje je dobio Tomislav Tomašević, garantira nam povjerenje građana koji očekuju da preuzmemo stvari u svoje ruke - odgovorila je Kekin na prozivke i rekla da to nisu istine.

- Simptomatično je da je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa djelovalo nevjerojatno brzo na temelju javnih izvora. Mnogi od nas su godinama apelirali na Povjerenstvo da djeluje na temelju javnih izvora i to se dogodilo na primjeru gdje očito dolazi nešto novo u gradu Zagrebu i stvara se nemir u raznim strukturama. Vrijeme će pokazati je li zakonito ili nije - rekao je Račan.

- Ako je gradonačelnik procijenio da mora hitno djelovati, valjda je njegovo pravo da hitno djeluje u onome za što smatra da je jako bitno za građane grada Zagreba - naglasio je Račan.

Filipović je rekao kako bi bilo dobro kod imenovanih članova Uprave, s obzirom na to da su već bili u Holdingu, dobiti informacije jesu li dobili otpremnine kad su odlazili iz Holdinga.

- Sadašnji predsjednik Uprave tužio je Holding i izgubio sporove. Bilo bi dobro vidjeti ima li novih sporova jer ako ima, onda je to veliki problem da imate predsjednika Uprave koji eventualno ima neke nove sporove sa Zagrebačkim holdingom. To su bitne informacije koje su trebale doći do skupštinskih zastupnika, a one nisu došle - rekao je Filipović.

- Što se tiče izvršnih funkcija gradskih poduzeća, nema nikakvih podjela. Ne dijele se fotelje, ljudi će se birati na javnim natječajima - rekla je Kekin dodajući da njima trebaju stručnjaci čija je stranačka opredijeljenost krajnje nebitna.

- U startu smo dogovorili da nema podjele resora i da se ide na javne natječaje. Mi dogovaramo suradnju u Skupštini, a oko grada sve ide zakonski propisanom procedurom. HDZ vrlo olako pripisuje drugima sve ono na što su navikli raditi i kako je njima normalno raditi. Ovo je pokušaj promjene da se zaista prestane fingirati natječaje u RH - dodala je Kekin.

- Gledaj što netko radi, a nemoj slušati što govori. Prvi potez je bilo imenovanje bez javnog natječaja i kršenje zakona. To su činjenice i nikakvo fantaziranje. Dvjesto tisuća glasova nikome ne daje za pravo da krši zakon i nije se dobro nabacivati kojekakvim riječima prema HDZ-u. Vaš prvi potez je kršenje zakona - rekao je Filipović

- Ostavljen nam je grad na aparatima. Nismo mogli tražiti potpis pacijenta da pristane na liječenje. Hitni potez je donesen i vrijeme će pokazati da je on bio dobar - zaključila je Kekin.