HDZ-ov zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i kandidat te stranke za gradonačelnika Davor Filipović poručio je u utorak kako će učiniti sve da Resnik ne bude lokacija odlagališta otpada te da će se založiti da odlagališta i spalionica otpada budu izvan Zagreba.

"Prije nešto više od mjesec dana sam rekao 'ne' otpadu u Resniku, a danas sam sa skupštinske govornice zatražio da se izostavi prijedlog o sortirnici otpada u Resniku", izjavio je Filipović novinarima u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma gdje se održava sjednica Gradske skupštine.

Podsjetio je da je jutros prije početka sjednice Udruga za zaštitu okoliša Resnik održala prosvjed.

"Brojni su me sugrađani kontaktirali po tom pitanju i uoči ove sjednice i tražili su da se upravo taj prijedlog izostavi. Kao što smo tijekom ovog skupštinskog mandata rekli 'ne' kompostani u Brezovici, tako još jedan put poručujem 'ne' otpada u Resniku. Uvažavajući ono što žele naši sugrađani gradit ću zajedno s njima ovaj grad, tako da on bude mjesto u kojem će najbolji pobjeđivati, a najslabiji biti zaštićeni", poručio je.

Na pitanje znači li to da je sada na liniji svog protukandidata za gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića za kojeg je rekao da se "stalno buni protiv izgradnje svega", Filipović kaže da je Tomašević na HRT-u spomenuo Resnik kao lokaciju gdje on misli rješavati otpad, a da je on i tada rekao da to neće biti u Resniku nego da će naći lokaciju van Zagreba.

"Projekti poput sljemenske žičare gdje su cijene išle sa 300 na 750 milijuna kuna su projekti prošlosti. Ako nešto treba platiti i skuplje, a da naši građani budu zadovoljni, to su problemi koji se tiču otpada", istaknuo je.

Rekao je i da zastupnici HDZ-a zbog toga "što je bio nedorečen" nisu na prošloj sjednici podržali prijedlog Kluba SDP-a da se Zagrepčanima koji nakon potresa žive u stambenim kontejnerima plati struja. U međuvremenu su, kaže, obavili različite razgovore i na ovoj sjednici podržat će prijedlog obnašateljice dužnosti gradonačelnika Zagreba Jelene Pavičić Vukičević, da se tim svim sugrađanima plati struja.

Najavio je i da će svim sugrađanima koji su nažalost najteže pogođeni potresom, Grad Zagreb preuzeti plaćanje kamata na kredite, nakon što mu sugrađani ukažu povjerenje da u sljedeće četiri godine vodi Grad.

"Populističkim i potpuno promašenim" nazvao je prijedlog Kluba nezavisnih zastupnika da se u Gradskoj upravi i Zagrebačkom holdingu sada, prije izbora, stopira zapošljavanje jer, kaže Filipović, to nije u ingerenciji Gradske skupštine, već o tome trebaju odlučivati pročelnici i direktori gradskih poduzeća.

Rekao je i da je "Tomašević već najavio da će rodbinsko-plemensku upravljačku strukturu pokojnog gradonačelnika zamijeniti ljudima koji njemu godinama daju informacije iz sustava - znači doušnicima i cinkerima" te poručio 'ne' takvom načinu zapošljavanja nego red, rad, poštenje i znanje.