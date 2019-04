Fillon ide na sud zbog skandala koji mu je upropastio kampanju

Bivši kandidat za francuskog predsjednika Francois Fillon i njegova supruga Penelope ići će na sud zbog skandala oko fiktivnog zapošljavanja koji je 2017. uništio njegovu kampanju, otkrio je u utorak sudski izvor.

Fillon je u jednom trenutku bio glavni favorit za ulazak u Elizejsku palaču uz podršku svojih republikanaca, no to je propalo kad je satirički tjednik Le Canard enchaine izvijestio da je svojoj supruzi Penelope isplatio 500 tisuća eura za posao koji nije radila, što je on odbacio.

Fillon je plaćao i svojoj kćeri i sinu za odvjetnički rad dok je bio senator od 2005. do 2007. godine.

On je u vrijeme otkrića taj skandal proglasio prljavim trikovima predizborne kampanje i odbacio da je prekršio zakon, iako je priznao da je pogriješio u procjeni.

Njegov odvjetnik izrazio je žaljenje što su informacije o pokretanju postupka stigle u medije prije nego što je o tome bio obaviješten sam Fillon, piše AFP.

"To pokazuje duh u kojem se provodi cijela ova istraga, a mi ćemo reagirati kad nam se omogući uvid u taj dokument", dodao je.

Fillon je bio premijer tijekom predsjedništva Nicolasa Sarkozyja i odbijao je pritisak iz stranke da se povuče iz utrke zbog skandala prije no što je ispao iz nje u prvom krugu izbora.

Pobjedu na tim izborima odnio je u drugom krugu Emmanuel Macron protiv krajnje desne čelnice Marine Le Pen.