Filozof Buden: Djeca koja se sad rađaju su zadnje Hrvatice i Hrvati. Neće ih više biti....

Hrvatska kupuje tenkove dok demografski nestaje, a djeca koja se danas rađaju mogla bi biti posljednja generacija Hrvata, rekao je filozof i kulturni teoretičar Boris Buden za N1 BiH. Upozorio je na probleme ponovne militarizacije Europe i položaj Hrvatske u tom procesu.

Buden, koji desetljećima djeluje u međunarodnoj akademskoj zajednici, ali redovito analizira razvoj postjugoslavenskih društava, ističe da se Hrvatska nalazi u dubokoj demografskoj i političkoj krizi koju političke elite sustavno zanemaruju. Dok se Zapad ponovno naoružava, a Hrvatska taj trend bez rasprave slijedi, golema neravnoteža moći ostaje nepromijenjena.

- Amerika ima bilijun i pol dolara godišnjeg vojnog budžeta. A u principu joj vojska ni ne treba. Europa se naoružava, i Hrvatska je spremno prihvatila taj proces - rekao je Buden gostujući u emisiji Izvan okvira.

Njegove kritike posebno su usmjerene na nabavu gotovo pedeset tenkova Leopard, čija cijena doseže i do 30 milijuna eura po komadu. Prema njemu, to otvara pitanje prioriteta u državi koja se desetljećima suočava s iseljavanjem, starenjem stanovništva i zapuštenom infrastrukturom.

- Za jedan tenk moglo bi se izgraditi 800 potpuno novih vrtićkih mjesta po njemačkim standardima - rekao je, dodavši da bi se za ukupnu cijenu svih tenkova mogli izgraditi vrtići za svu novorođenu djecu u Hrvatskoj u jednoj godini, te svakom novom bračnom paru isplatiti 50.000 eura kao poticaj za početak života.

Buden naglašava vezu između obrambene potrošnje i demografskog sloma te ističe kako suvremeni ratovi pokazuju da tenkovi imaju ograničenu vojnu vrijednost.

- Kupujemo tenkove koji u Ukrajini ničemu ne služe. Ti tenkovi u Ukrajini nemaju nikakvu ulogu. Ne izvode se iz skloništa jer bi odmah bili uništeni - kazao je.

Buden, koji od 1990-ih kritički prati političke transformacije u Hrvatskoj, upozorava da se država približila demografskoj točki bez povratka.

- U drugoj polovici stoljeća 60 posto Hrvata bit će starije od 65 godina. Političke elite nemaju viziju za sljedeće dvije generacije - rekao je.

Prema njemu, demografske politike u Hrvatskoj uglavnom ostaju deklarativne, dok ključni problemi ostaju neadresirani.

- Ova djeca koja se sada rađaju, to su zadnje Hrvatice i Hrvati. Neće ih biti više - smatra on.

Boris Buden (Garešnica, 1958.) hrvatski je filozof, esejist i kulturni teoretičar koji je početkom 1990-ih postao jedno od ključnih imena domaće kritičke scene kao urednik zagrebačkog časopisa Arkzin. Iako danas živi i radi u inozemstvu, njegove analize tranzicije i postjugoslavenskog prostora čine ga posebno relevantnim sugovornikom za razumijevanje stvarnosti jugoistočne Europe.