Fina dodijelila Zlatnu bilancu najboljim hrvatskim tvrtkama

Fina je u četvrtak navečer dodijelila Zlatnu bilancu najboljim hrvatskim tvrtkama, a sveukupni pobjednik i dobitnik Zlatne bilance za najuspješnijeg poduzetnika prema financijskom rejtingu u 2021. godini je tvrtka "Decospan Mato Furnir".

Dodijeljeno je ukupno 19 nagrada: 11 zlatnih bilanci najuspješnijim tvrtkama u pojedinim djelatnostima, dva priznanja za izvrsnost u kontinuitetu poslovanja te šest zlatnih bilanci za posebne kategorije.

Ove je godine analizirano 144.259 poslovnih subjekata, a u konkurenciju za nagrade ušlo je njih 3.978.

Nagrade se dodjeljuju prema ukupnom rangu dobivenom rangiranjem 11 financijskih pokazatelja u pet kategorija: prema pokazateljima profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti.

Ukupni pobjednik ima najvišu ocjenu kreditnog rejtinga prema priznatim svjetskim standardima (usklađeno s Basel III smjernicama i MSFI 9 računovodstvenim standardom).

Sveukupni je pobjednik i dobitnik Zlatne bilance za najuspješnijeg poduzetnika prema financijskom rejtingu u 2021. godini tvrtka" Decospan Mato Furnir" (Oprisavci), koja je ujedno i dobitnik Zlatne bilance za najbolju tvrtku u kategoriji "prerađivačka industrija". To je tvrtka iz Brodsko-posavske županije koja proizvodi i razvija pločaste materijale na bazi prirodnog furnira.

U djelatnosti "poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo", Zlatnu bilancu dobio je "PPK Valpovo", a u djelatnosti "Rudarstvo i vađenje" "Kaming" iz Ljubeščica.

Nadalje, u kategoriji "opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija", Zlatnu bilancu dobila je varaždinska tvrtka "Termoplin", dok su u kategoriji "Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša" najbolje "Zagrebačke otpadne vode - upravljanje i pogon".

Tvrtka "Lapor" iz Velike Gorice najbolja je u kategoriji "građevinarstvo", a "Deichmann trgovina obućom" iz Zagreba u kategoriji "trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla".

Riječka "Jadranska vrata" dobitnik su Zlatne bilance u kategoriji "Prijevoz i skladištenje", a rovinjska "Valalta" u kategoriji "Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane".

Pobjednik u kategoriji "Informacije i komunikacije" osječka je tvrtka "Mono", dok je "Pricewaterhousecoopers savjetovanje" odnio nagradu za "Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti".

Najuspješniji dugovječni poduzetnik je "Grad Export" iz Vinkovaca, koji se bavi proizvodnjom proizvoda od plastike za građevinarstvo, dok je najuspješniji novi poduzetnik zagrebačka IT tvrtka "Spyrosoft Solutions".

Karlovački "HS Produkt" i zagrebačka "Spectra Media" dobili su priznanje za izvrsnost u kontinuitetu poslovanja.

Premijer Andrej Plenković rekao je tijekom svečane ceremonije da svi gospodarstvenici žele imati image kompanije koja dolazi iz zemlje "koja je načelno govoreći ok", no da se to događa tek sada sa ovom dubljom integracijom u europodručje i u Schengen. Podsjetio je kako se efekti članstva u europodručju vide i kroz svjetsku agenciju za kreditni rejting Moodys koja će nam podići rejting za dvije stepenice, na investicijsku razinu.

Hrvatska će, kazao je premijer, po svi najveće svjetske kreditne agencije biti na najvišem investicijskom rejtingu ikad.

Plenković je istaknuo i da će Hrvatska vrlo brzo ući u schengenski prostor, odnosno isti dan kao i euro, 1. siječnja sljedeće godine.

"Te dvije činjenice kvalificiraju nas u onaj uži krug članica EU koje su ispunile sve kriterije, a naš image može biti još bolji još snažniji sa pouzdanim i učinkovitim pravnim sustavom, s predvidljivim poreznim sustavom, koji gleda kako da olakša posao poduzetnicima, s jako dobrim radno-pravnim okvirom na kojem također radimo i na svim mjerama koje činimo za gospodarstvo. Naravno, smanjujemo sve moguće administrativne barijere s snažno se borimo protiv korupcije", istaknuo je Plenković.

Kazao je da će sada raditi sve na reformama i mjerama da Hrvatskoj svakih šest mjeseci stigne ček kao što je stigao iz EU prije dva dana, na 700 milijuna eura.

Rekao je da će se nastaviti sa još 25 mjerila te da će se ista situacija dogoditi i u prosincu.

Ministar financija Zdravko Marić naglasio je da su hrvatski poduzetnici i gospodarstvenici već niz godina pred izazovima - i covida i potresa, a sada i inflatornih pritisaka. Naveo je da smo se svi skupa naučili živjeti u kriznim vremenima. Marić je rekao i da cijene energenata gospodarstvenicima stvaraju kontinuirane pritiske.

