FINA se oglasila nakon što su im 'ispraznili' kombi pun novca: 'Nisu svi slučajevi isti...'

Piše Helena Tkalčević,
Rijeka: Pljačka Fininog kombija u ZTC-ovoj garaži za dostavu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako su pogođeni provalama i krađama novca iz svojih blindiranih vozila, iz te tvrke kažu kako aktivno surađuju sa nadležnim tijelima u razmjeni informacija i otkrivanju konkretnog/ih počinitelja

Možemo potvrditi kako je točno da je Fina Gotovinski servisi jedna od zaštitarskih tvrtki koje su pogođene nedavnim nizom provalnih krađa. Napominjemo da nisu svi slučajevi isti te se okolnosti provala razlikuju, međutim u tijeku je kriminalističko istraživanje te nismo u mogućnosti iznositi detaljnije informacije o pojedinom slučaju.

Odgovorili su to iz domaće zaštitarske kompanije za prijevoz novca, nakon teksta 24sata o učestalim provalama u blindirana vozila i krađe novca. U četiri nedavna slučaja, nakon Vira i Buja, na meti su lopovima bili kombiji Fina GS-a u Zagrebu i Rijeci. Iz te kompanije uvjeravaju kako surađuju u istrazi te da se trude unaprijediti sigurnost.

- Kao i u redovnom poslovanju, aktivno surađujemo sa nadležnim tijelima u razmjeni informacija i otkrivanju konkretnog/ih počinitelja.
Kontinuirano unapređujemo sigurnosne procedure i tehnološka rješenja s ciljem osiguranja najviše razine sigurnosti svojih djelatnika te zaštite imovine i vrijednosti naših klijenata - naveli su iz Fine.

Bivši kriminalist i stručnjaka za sigurnost Željko Cvrtila rekao je za 24sata kako misli li da bi provale mogle biti povezane.

- Meni se čini da bi to moglo biti povezano, nekoliko je elemenata koji na to upućuju, sličan način, ista vrsta vozila... Ne mora uvijek značiti da su iste grupe u pitanju, njihov sastav zna se mijenjati. To što su djela u različitim gradovima na području različitih uprava, za kriminalce ne predstavlja neki problem - kaže stručnjak.

