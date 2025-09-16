Obavijesti

News

Komentari 0
MLADI DIZAJNER

Finalist Zagreb Design Week-a: 'Djeca su pod stresom, osmislio sam igricu da im pomognem'

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Finalist Zagreb Design Week-a: 'Djeca su pod stresom, osmislio sam igricu da im pomognem'
storyeditor/2025-09-15/PXL_150925_138456707.jpg | Foto: Igor SobanPIXSELL

Student Privatnog sveučilišta RIT Matija Mravunac dizajnirao je igricu o digitalnom ljubimcu Merpu

Radi se o projektu na kolegiju Interaktivni dizajn. Zadatak je bio kreirati digitalnog ljubimca u stilu "tamagochija", pa sam kreirao Merpa. Ideja je da se kroz igricu igrač brine o Merpu. Trebaš paziti da se ne uzruja, jer mu to povećava stres. Ako mu se stres previše poveća, igrica mora početi ispočetka. Ta ideja mi je pala na pamet jer mi studenti imamo problema sa stresom, kaže nam Matija Mravunac, student treće godine Dizajna novih medija na Privatnom sveučilištu RIT.

S ovom igricom ušao je među 18 finalista u kategoriji Dizajn digitalne komunikacije i dizajn interakcije, prestižnog festivala dizajna Zagreb Design Week.

U RITMU DIZAJNA FOTO Počeo je Zagreb Design Week 2025: Očekuju nas dva tjedna maratona kreativnosti
FOTO Počeo je Zagreb Design Week 2025: Očekuju nas dva tjedna maratona kreativnosti

- Igrica je prvenstveno namijenjena osnovcima od 8 do 14 godina. Poanta je naučiti ih da je ok biti pod stresom, ali da se mora regulirati, jer ako smo u prestresnim situacijama "pucamo". Mi na fakultetu imamo dovoljno pomoći, no od mnogo kolega čujem da ne znaju kome se obratiti - ističe Matija koji kaže da ga je ulazak u finale motivirao da se nastavi baviti dizajnom.

Foto: matija mravunac/RIT

- Nisam mogao vjerovati jer sam tek prije dvije godine upisao dizajn. To što sam ušao u finale me još više pogurnulo da nastavim s ovom karijerom, i potvrdilo mi je daje ovo za mene. i sam ulazak u finale mi je velika nagrada i svi profesori i zaposleni na faksu su ponosni na mene - zaključuje Matija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025