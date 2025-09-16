Finalist Zagreb Design Week-a: 'Djeca su pod stresom, osmislio sam igricu da im pomognem'

Radi se o projektu na kolegiju Interaktivni dizajn. Zadatak je bio kreirati digitalnog ljubimca u stilu "tamagochija", pa sam kreirao Merpa. Ideja je da se kroz igricu igrač brine o Merpu. Trebaš paziti da se ne uzruja, jer mu to povećava stres. Ako mu se stres previše poveća, igrica mora početi ispočetka. Ta ideja mi je pala na pamet jer mi studenti imamo problema sa stresom, kaže nam Matija Mravunac, student treće godine Dizajna novih medija na Privatnom sveučilištu RIT.

S ovom igricom ušao je među 18 finalista u kategoriji Dizajn digitalne komunikacije i dizajn interakcije, prestižnog festivala dizajna Zagreb Design Week.

- Igrica je prvenstveno namijenjena osnovcima od 8 do 14 godina. Poanta je naučiti ih da je ok biti pod stresom, ali da se mora regulirati, jer ako smo u prestresnim situacijama "pucamo". Mi na fakultetu imamo dovoljno pomoći, no od mnogo kolega čujem da ne znaju kome se obratiti - ističe Matija koji kaže da ga je ulazak u finale motivirao da se nastavi baviti dizajnom.

Foto: matija mravunac/RIT

- Nisam mogao vjerovati jer sam tek prije dvije godine upisao dizajn. To što sam ušao u finale me još više pogurnulo da nastavim s ovom karijerom, i potvrdilo mi je daje ovo za mene. i sam ulazak u finale mi je velika nagrada i svi profesori i zaposleni na faksu su ponosni na mene - zaključuje Matija.