Finska uvodi treći spol? Građani pokrenuli veliku promjenu

Ako parlament da zeleno svjetlo, građani će se moći službeno izjasniti kao muškarci, žene ili treća opcija. Inicijativa već skupila dovoljan broj potpisa

Finska bi uskoro mogla napraviti veliki iskorak i zakonski priznati treći spol. O svemu će odlučivati parlament, nakon što je građanska inicijativa uspjela prikupiti više od 55.000 potpisa potrebnih za pokretanje postupka. Ako prijedlog prođe, građani bi u službenim dokumentima mogli birati između tri opcije: muškog, ženskog ili trećeg spola. Promjena bi se odnosila i na osobne dokumente te identifikacijske brojeve. Iza inicijative stoji pokret 'Mi postojimo', koji traži pravno priznanje osoba koje se ne identificiraju unutar tradicionalne podjele na muškarce i žene. Smatraju da bi zakon omogućio da svi budu priznati u skladu sa svojim identitetom.

Rasprava u Finskoj već je podijelila političku scenu. Konzervativne opcije uglavnom su protiv, dok dio stranaka centra i lijevog spektra podržava prijedlog. Glasanje se mora održati najkasnije do travnja 2027. godine.

Pitanje trećeg spola otvorilo je i širu raspravu o identitetu. Nebinarne osobe ne smatraju se isključivo muškarcima ili ženama, dok se interspolne osobe rađaju s biološkim karakteristikama koje ne odgovaraju tipičnim definicijama spola.

Primjeri takvih slučajeva već su poznati u sportu. Južnoafrička atletičarka Caster Semenya i alžirska boksačica Imane Khelif našle su se u središtu rasprava zbog svojih bioloških karakteristika i pravila natjecanja.

Stručnjaci ističu da bi uvođenje treće opcije u dokumente odražavalo stvarno stanje u društvu. S druge strane, protivnici upozoravaju na moguće zlouporabe i otvaraju pitanje treba li spol uopće biti dio službenih evidencija.

Finska sada stoji pred odlukom koja bi mogla značajno promijeniti način na koji država definira identitet svojih građana.

