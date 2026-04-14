Finska uvodi treći spol? Građani pokrenuli veliku promjenu

Finska bi uskoro mogla napraviti veliki iskorak i zakonski priznati treći spol. O svemu će odlučivati parlament, nakon što je građanska inicijativa uspjela prikupiti više od 55.000 potpisa potrebnih za pokretanje postupka. Ako prijedlog prođe, građani bi u službenim dokumentima mogli birati između tri opcije: muškog, ženskog ili trećeg spola. Promjena bi se odnosila i na osobne dokumente te identifikacijske brojeve. Iza inicijative stoji pokret 'Mi postojimo', koji traži pravno priznanje osoba koje se ne identificiraju unutar tradicionalne podjele na muškarce i žene. Smatraju da bi zakon omogućio da svi budu priznati u skladu sa svojim identitetom.

Rasprava u Finskoj već je podijelila političku scenu. Konzervativne opcije uglavnom su protiv, dok dio stranaka centra i lijevog spektra podržava prijedlog. Glasanje se mora održati najkasnije do travnja 2027. godine.

Pitanje trećeg spola otvorilo je i širu raspravu o identitetu. Nebinarne osobe ne smatraju se isključivo muškarcima ili ženama, dok se interspolne osobe rađaju s biološkim karakteristikama koje ne odgovaraju tipičnim definicijama spola.

Primjeri takvih slučajeva već su poznati u sportu. Južnoafrička atletičarka Caster Semenya i alžirska boksačica Imane Khelif našle su se u središtu rasprava zbog svojih bioloških karakteristika i pravila natjecanja.

Stručnjaci ističu da bi uvođenje treće opcije u dokumente odražavalo stvarno stanje u društvu. S druge strane, protivnici upozoravaju na moguće zlouporabe i otvaraju pitanje treba li spol uopće biti dio službenih evidencija.

Finska sada stoji pred odlukom koja bi mogla značajno promijeniti način na koji država definira identitet svojih građana.