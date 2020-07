Fitch od početka godine snizio rejting za rekordnih broj država

Nikad u povijesti Fitch Ratingsa nismo imali 40 država s negativnim izgledima u isto vrijeme. I to nakon što smo već snizili u prvoj polovini godine rejtinge za 33 države, rekao je direktor Fitcha za rejtinge

<p>Rejting agencija Fitch Ratings u prvoj polovini 2020. godine smanjila je rekordnom broju država kreditni rejting, za njih čak 33, a još nije dovršila posao s obzirom da globalna pandemija konoravirusa i dalje nagriza javne financije brojnih zemalja.</p><p>U prvom je polugodištu ta rejting agencija i za rekordnih 40 država snizila izglede na "negativne", što upućuje da bi potencijalno i njihovi rejtinzi mogli biti sniženi.</p><p>- Nikad u povijesti Fitch Ratingsa nismo imali 40 država s negativnim izgledima u isto vrijeme. I to nakon što smo već snizili u prvoj polovini godine rejtinge za 33 države. Nikada nismo snizili rejtinge za toliko država u jednoj godini, a tek smo prošli prvu polovinu godine - izjavio je <strong>James McCormack</strong>, direktor Fitcha zadužen za rejtinge država, za CNBC-ovu emisiju "Capital Connection".</p><p>Među ostalim, u tom razdoblju Fitch je snizio rejtinge Britaniji, Australiji i Hong Kongu. Što se tiče Hrvatske, početkom lipnja Fitch je zadržao kreditni rejting na 'BBB-', uz stabilne izglede.</p><p>McCormak je pojasnio da su mnoge vlade morale povećati proračunske rashode kako bi zaštitile gospodarstvo od oštrog udarca pandemije na njegove aktivnosti. Očekuje se da će<br/> to pogoršati financijsku poziciju svih 119 država za koje Fitch izdaje rejtinge, dodao je.</p><p>Ta pogoršanja mogu biti u obliku većih deficita, manjih proračunskih viškova ili povećanja zaduženosti, napomenuo je.</p><p>"Ono što nas zaista brine je što će se dogoditi nakon što završi krizno razdoblje uzrokovano koronavirusom. Mislim da će to biti naš fokus i stvarni faktor koji će određivati smjer kretanja rejtinga", zaključio je.</p>