Fitness zvijezda u teretani pala na glavu pa ostala paralizirana

Brazilska fitness zvijezda s Instagrama ostala je paralizirana od vrata na dolje nakon što je pala na glavu izvodeći obrnute trbušnjake u teretani, piše The Sun.

Marcelle Mancuso (23) pri padu je smrskala kralježak jer je usred trbušnjaka skliznula s klupe. Zaprimljena je u bolnicu gdje su joj liječnici vratne kralješke sa šest vijaka i titanskom pločicom 'spojili' s ostatkom kralježnice, uz upozorenje da bi do kraja života mogla ostati tetraplegičar.

Mjeseci terapije ipak su donijeli napredak - uspjela je pomicati nožne prste, a s vremenom i noge. Od teške nesreće u teretani prošle su dvije godine i Marcelle sada opet vježba.

- Bio je to jedan običan dan. Legla sam na klupu na kojoj su mi noge bile u zraku i počela raditi trbušnjake. Trakom sam bila povezana s opremom, no puknula je, a moj osobni trener nije me uspio uhvatiti. Stražnjim dijelom glave udarila sam u pod i na licu mjesta ostala nepokretna. Dijagnosticirali su mi tetraplegiju - ispričala je.

Liječnici ju nisu mogli utješiti - bilo je prerano prognozirati hoće li se oporaviti ili će do kraja života ostati prikovana za krevet.

- Bila sam odlučna i uporna tijekom terapije. Nisam se htjela predati i svakog dana sam davala sve od sebe. Postepeno sam ponovno počela pomicati udove. Nakon više mjeseci došla sam liječniku koji me operirao i zahvalila mu na svemu. Odgovorio mi je: 'Nemoj zahvaljivati meni, nego onome gore - ovo je njegovo djelo' - kaže Marcelle.