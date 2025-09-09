Flotilu u kojoj je Greta Thunberg pogodio je dron? Brod gorio nasred mora, nema ozlijeđenih

Jedan od glavnih brodova Globalne flotile za Gazu navodno je u tuniskim vodama pogodio dron, priopćila je flotila, dodajući da nitko od šestero putnika i članova posade nije ozlijeđen, no tuniska nacionalna garda opovrgnula je to izvješće rekavši da je do eksplozije došlo unutar plovila. Na brodu koji plovi pod portugalskom zastavom izbio je požar na glavnoj palubi i u skladištu u potpalublju, stoji u priopćenju Globalne flotile.

Glasnogovornik tuniske nacionalne grade rekao je za radio Mosaique da izvješća o napadu dronom na flotilu "nisu utemeljeni na istini", dodavši da je prvi pregled pokazao da se eksplozija dogodila unutar plovila.

Nakon napada deseci ljudi okupili su se u tuniskoj luci Sidi Bou Said, gdje su brodovi flotile pristali mašući palestinskim zastavama i uzvikujući "Slobodna Palestina".

Iz Flotile za Gazu priopćili su da istraga napada dronom traje te da će njezini rezultati biti objavljeni čim budu dostupni.

"Čin agresije kojemu je cilj zastrašiti i skrenuti s puta našu misiju, neće nas zastrašiti. Odlučno ćemo nastaviti mirovnu misiju kojom želimo prekinuti opsadu Gaze i pokazati solidarnost s ljudima", dodaje se.

Flotila s desecima brodova natovarenih humanitarnom pomoći za Gazu krenula je iz luke u Barceloni 1. rujna.

Izrael je 2007. nametnuo pomorsku blokadu Gazi otkako je Hamas preuzeo nadzor nad tom enklavom, tvrdeći da time želi spriječiti dostavu oružja toj skupini.

Cilj flotile je probiti blokadu i dostaviti humanitarne potrepštine enklavi koja je devastirana gotovo dvogodišnjim ratom. U flotili sudjeluju skupine iz 44 zemlje, a među njima je i klimatska aktivistica Greta Thunberg.