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PODRŽALI PLENKOVIĆA, ALI...

Fokus: Treba ukinuti ili smanjiti poreze i trošarine na gorivo!

Piše HINA,
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Fokus: Treba ukinuti ili smanjiti poreze i trošarine na gorivo!
Zagreb: Gabrijel Deak | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
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Ne može Vlada s jedne strane govoriti o zaštiti građana, a s druge strane na svakoj litri goriva uzimati desetke centi kroz poreze i trošarine, navodi Deak

Iz stranke Fokus izvijestili su u četvrtak da podržavaju prijedlog premijera Andreja Plenkovića da se ukinu mjere kojima Vlada svakih 14 dana određuje cijene goriva, ali istodobno traže "ukidanje ili snažno smanjenje" poreza i trošarina na gorivo. U Fokusu smatraju da cijene ne trebaju ovisiti o političkim odlukama Vlade, telefonskim sjednicama i privremenim uredbama te da je umjesto administrativnog upravljanja potrebno osigurati otvoreno tržište, stvarnu konkurenciju i jasna pravila za sve.

No, ako Vlada doista želi testirati koliko može pomoći građanima i gospodarstvu, onda ne smije stati samo na ukidanju mjera. Treba ukinuti ili snažno smanjiti poreze i trošarine na gorivo, naglasili su.

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"Ako je premijer ozbiljan kada govori o ukidanju mjera, mi taj prijedlog prihvaćamo. Ali onda idemo do kraja - ukinimo administrativno određivanje cijena, a država neka se odrekne dijela poreza i trošarina koje danas uzima na svakoj litri goriva", poručio je predsjednik Fokusa Gabrijel Deak.

Kako je dodao, građani i poduzetnici danas ne plaćaju samo cijenu nafte i maržu trgovca, nego i visoke trošarine te PDV. "Država pritom uzima velik dio konačne cijene koju svi plaćamo na benzinskoj postaji. Zato je naš prijedlog jednostavan - ukinimo da Vlada određuje cijene, ali istodobno ukinimo trošarine i poreze na gorivo dok traju ovako visoke cijene energenata", predložio je.

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"Ne može Vlada s jedne strane govoriti o zaštiti građana, a s druge strane na svakoj litri goriva uzimati desetke centi kroz poreze i trošarine. Ako je trenutak za test, onda testirajmo koliko bi gorivo bilo jeftinije kada bi se država odrekla dijela svog prihoda", zaključio je Deak.

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