Fond 5.5: 'Prikupili smo novce za 48 obitelji ali fali nam još...'

Ukupno smo zaprimili 189 prijava onih socijalno najugroženijih, a trenutno raspolažemo s 706.400 kuna kojima možemo pokriti ukupno 48 kućanstava. Od svih prijava, odabrali smo one koji su najugroženiji. To je 137 ljudi, od čega 37 djece, 18 osoba s invaliditetom, te 21 osoba s kroničnom ili teškom bolesti. Prosječan iznos potpore koji dajemo kućanstvu je 14.716 kuna. No, kako bismo mogli pokriti svih 189 prijava, potrebno nam je čak tri milijuna kuna, rekao je Ivan Blažević, tajnik zaklade Solidarna.

Kampanju su pokrenule djevojke iz Nizozemske koje su prikupile 183.000 eura, od čega je polovica sredstava otišla Petrovoj bolnici za Palčiće, a drugom polovicom djevojke su sa zakladom Solidarna osnovale Fond 5.5. za kriznu podršku nakon potresa. Osnovni cilj Fonda jest pružiti hitnu financijsku podršku socijalno ugroženim građanima iz ranjivih skupina posebno pogođenima potresom u Zagrebu.

POGLEDAJTE UŽIVO:

Iz Fonda 5.5 dodijelit će 706.000 kuna socijalno ugroženima čiji su domovi teško stradali u potresu Reporterka: Kristina Uremović Objavljuje 24sata Politiko u Srijeda, 20. svibnja 2020.

Oni najugroženiji mogli su se prijaviti za davanje novčane pomoći do 30. travnja, ali humanitarna akcija prikupljanja donacija još uvijek traje. Iz Fonda poručuju kako imaju još jednu rezervnu listu s 31 obitelj za koju se nadaju da će prikupiti dovoljno novca kako bi i njima pomogli. Da bi se pokrile sve potrebe svih navedenih kućanstava, bio bi potreban 1,1 milijun kuna. S obzirom na činjenicu da je iz Fonda 5.5 već dodijeljeno 706.400 kuna za 48 kućanstava, za pokrivanje još 31 kućanstva koje ispunjava sve kriterije potrebno je dodatnih 393.600 kuna.

- U ovom trenutku nemamo novac i za njih, zato ćemo pokrenuti brzu akciju prikupljanja novca te ovim putem želimo zamoliti sve građane i tvrtke koje žele donirati preostalu svotu kako bismo i njima pomogli. Akcija će trajati do 15. lipnja, a sav prikupljeni novac ići na račun ljudima sukladno rang list - poručuje Blažević.

Građani i tvrtke koje žele pomoći, do 15. lipnja svoj doprinos mogu dati uplatom na žiro račun Zaklade SOLIDARNA IBAN HR2424020061500078406, s opisom plaćanja “Za Fond 5.5” i pozivom na broj 03-2020. Za uplate iz inozemstva SWIFT je ESBCHR22.

Pri 'rangiranju' svih prijava, osim uvjeta da su domaćinstva teško pogođena potresom, postojali su određeni kriteriji. Jedan od njih bio je dohodak po članu domaćinstva koji nije smio ići preko 1.800 kuna za člana, odnosno 2.500 kuna za samce. Drugi kriterij su teške zdravstvene teškoće, samohrani roditelji i samostalna domaćinstva starijih osoba.

- U cijelom poslu, bili smo zaista usklađeni i nije bio problem definirati listu. Naš najveći problem je taj što je ostalo još 31 domaćinstvo koje jednako treba novčanu pomoć kao i ovih 48 kućanstava kojima možemo trenutno pomoći. Njima će svakako pomoći grad i država, ali im je ta pomoć potrebna sada, ovo je najmanje što možemo za njih učiniti - poručila je stručnjakinja za socijalni rad i psihologinja prof. dr. sc. Marina Ajduković.

- Svi oni zaslužuju pomoć kao i većina građana grada Zagreba. Šteta je što još neće biti donesen Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa, ali se nadamo da ćemo ovim prikupljenim sredstvima barem omogućiti one hitne intervencije i osigurati dostojanstven nastavak života u ovakvim situacijama - rekla je Željka Paladino, arhitektica i povjesničarka umjetnosti.

Tema: Potres u Zagrebu