Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u srijedu je objavio javni poziv, vrijedan 90 milijuna kuna, za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Namijenjen je građanima i pravnim osobama, a prijavljuje se od 10. lipnja direktno putem prodajnih mjesta vozila.

U program se prijavilo 45 zastupnika vozila s 86 marki i 499 modela vozila za koja je moguće ostvariti do maksimalno 40 posto opravdanih troškova nabavke vozila, izvijestili su iz Fonda. Najviši iznos novčanih sredstava, koji se daje po vozilu, ovisi o kategoriji vozila i vrsti pogona, kažu u Fondu.

Građanima i pravnim osobama električna vozila L1-L7 kategorije sufinanciraju se do 20.000 kuna, plug-in hibridi M1 kategorije do 40.000 kuna, dok će se za kupnju M1 kategorije vozila s električnim pogonom moći dobiti do 70.000 kuna. Pravne osobe mogu ostvariti sufinanciranje i do 400.000 kuna.

U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istaknuli su da je sufinanciranje moguće ostvariti samo na prodajnim mjestima i za vozila koja su nalaze na listi Fonda, a koja se može naći na njihovim mrežnim stranicama. Najavili su i da se do konca lipnja očekuje objavljivanje javnog poziva za korisnike u javnom sektoru kojima će na raspolaganju biti dodatnih 15 milijuna kuna.