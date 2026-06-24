Fond pokrenuo nove postupke nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je prethodno savjetovanje za novi postupak javne nabave kojim se planira sanacija rasutog otpada uz silos te zbrinjavanje otpada u vrećama na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, gdje je otpad nezakonito odložen.

Cilj ovih postupaka je, kako je u srijedu priopćio Fond, trajno uklanjanje i zbrinjavanje nezakonito odloženog otpada, kvalitetna sanacija lokacije te sprječavanje mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.

Novo savjetovanje je otvoreno do 1. srpnja, nakon što prethodni postupak javne nabave nije rezultirao pristiglim ponudama, kažu u Fondu.

Napominju kako je tijekom ranijeg postupka svim zainteresiranim gospodarskim subjektima bilo omogućeno dodatno uzorkovanje otpada, a na njihov zahtjev produljen je i rok za dostavu ponuda. Unatoč tome, nijedna ponuda nije bila zaprimljena.

U Fondu kažu kako je kroz dodatne konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, istaknuto kako svako postrojenje za obradu otpada ima svoje tehničke specifičnosti, zbog čega uvijek njihovi laboratoriji provode vlastite analize otpada na konkretne parametre koji utječu na tehnologiju postrojenja. Primjerice, udio klora u otpadu u direktnoj je korelaciji s uvjetima pod kojima se otpad može termički obrađivati. Naime, što je udio klora veći, to su zahtjevniji tehnološki procesi, a posljedično rastu i troškovi termičke obrade otpada u inozemnim energanama.

Nova saznanja dobivena tim dodatnim istraživanjem tržišta rezultirala su povećanjem procijenjene vrijednosti ove faze sanacije s 2,1 milijun eura na 4,72 milijuna eura bez PDV-a.

S obzirom na složenost tehnologije potrebne za zbrinjavanje i uklanjanje rasutog otpada s lokacije, predviđeni rok za provedbu tih aktivnosti iznosi do 12 mjeseci. Nakon toga, za konačnu oporabu i zbrinjavanje otpada planirano je dodatnih najviše 12 mjeseci.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Fond objavio dokumentaciju za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada

U Fondu kažu da je paralelno s tim, na javnom savjetovanju objavljena i dokumentacija za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u takozvanim „big bag“ vrećama ispred silosa. Procijenjena vrijednost tog postupka iznosi 400 tisuća eura bez PDV-a, a planirani rok izvršenja je šest mjeseci.

Što se tiče otpada koji je nezakonito skladišten u objektima, u Fondu kažu kako poduzimaju pripremne radnje za početak tog dijela sanacije. To uključuje i izradu plana sanacije s prijedlozima optimalnih varijanti tehničko-tehnoloških rješenja koji se odnose na kompleksne zahvate u objektima te će zahtijevati posebne postupke izvlačenja otpada, uz visoke mjere sigurnosti i zaštite na radu.

Fond također na temelju dostupnih podataka izrađuje tehničko rješenje za privremeno prekrivanje nezakonito zakopanog otpada radi sprječavanja eventualnog procjeđivanja, za što je okvirna vrijednost radova procijenjena na 760.000 eura bez PDV-a. Postupak nabave planira se pokrenuti tijekom ljeta. Nakon što se za to steknu potrebni uvjeti, pristupit će se i konačnoj sanaciji tog dijela lokacije.

"Objava novih savjetovanja označava nastavak aktivnosti Fonda i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije usmjerenih na cjelovitu sanaciju lokacije bivšeg PPK Velebit. Istodobno potvrđuje da je riječ o složenom i zahtjevnom postupku koji traži stručna rješenja, odgovarajuće kapacitete za obradu otpada i transparentno provođenje svih faza sanacije", navodi u priopćenju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.