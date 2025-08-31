Obavijesti

ZA KUTINU, SISAK, SL. BROD

Fond za zaštitu okoliša: 10 milijuna eura za obnovu sustava grijanja za čišći zrak

Prijave za sufinanciranje zamjene zastarjelih sustava grijanja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost počet će zaprimati od 2. rujna u devet sati.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 10 milijuna eura sufinancirat će obnovu sustava grijanja za čišći zrak kućanstvima s područja Slavonskog Broda, Siska i Kutine.  

Prijave za sufinanciranje zamjene zastarjelih sustava grijanja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost počet će zaprimati od 2. rujna u devet sati. 

Pravo na sufinanciranje imaju vlasnici obiteljskih kuća i stanova u višestambenim zgradama, u područjima s drugom kategorijom kakvoće zraka, koja je posljedica dugogodišnje industrijske proizvodnje u Petrokemiji, metalnoj industriji i energetici, najavili su iz Fonda. 

Kako bi se smanjile emisije lebdećih čestica koje dolaze i iz kućnih ložišta, program omogućuje zamjenu dotrajalih samostojećih peći na kruta goriva ili konvencionalnih centralnih sustava grijanja novim, energetski učinkovitijim rješenjima.

Uz niže troškove grijanja, investicije će pridonijeti čišćem zraku na širem području.

Za nabavu i ugradnju ekološki prihvatljivih sustava grijanja, poput pirolitičkog kotla na drva ili dizalice topline, ali i za ugradnju fotonaponske elektrane, građani mogu dobiti do 16.150 eura po kućanstvu.

U Fondu kažu kako je ključno da građani prikupe svu potrebnu dokumentaciju i prijavu pošalju elektroničkim putem, preko sustava eFZOEU. To uključuje dokaz o vlasništvu i legalnosti kuće ili višestambene zgrade, ali i potvrdu da vlasnik ima prebivalište na toj adresi najmanje 30 dana.

Također se sufinancira stručna pomoć u pripremi prijave koju je moguće podnijeti osobno ili putem treće osobe s javnobilježnički ovjerenom punomoći.

Sve informacije o prijavi građani mogu saznati na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.   

"Program je dio šire strategije Vlade i resornog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, ukupne vrijednosti 220 milijuna eura, kojom se nastoji poboljšati kvaliteta zraka u Hrvatskoj i potaknuti prelazak na energetski učinkovitije i ekološki prihvatljive sustave grijanja", poručili su iz Fonda. 

