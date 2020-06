'Forsirano domoljublje je na djelu u Hrvatskoj i izopćuje sve koji se ne slažu s tim kičem...'

<p>Psihijatrica Ivana Kekin te njezin suprug Mile Kekin uključili su se u politiku i sudjelovat će na nadolazećim parlamentarnim izborima u sklopu lijevo-zelene koalicije predvođene platformom 'Možemo!'</p><p>Upravo je Ivana Kekin bila gošća <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a516394/Ivana-Kekin-Skupili-smo-se-i-spremni-smo-im-pomrsiti-racune.html" target="_blank">Newsrooma na N1</a> gdje je objasnila razloge ulaska u politiku i za što će se zalagati.</p><p>- Ljevičari već godinama tiho plaču u jastuk, a ja si ovo više ne mogu priuštiti ni kao roditelj. U Hrvatskoj je na djelu kombinacija karikature forsiranog domoljublja koje izopćuje sve koji ne pristaju na taj kič, sljubljivanje uspjeha i napretka u stranačku pripadnost, te SDP: stranka s krivim imenom i prezimenom koja ne provodi socijaldemokratske politike. Biti ljevičar u Hrvatskoj je do sada bilo hrabro, skupili smo se, spremni smo im pomrsiti račune - rekla je ona. </p><p>Moderna ljevica za nju je i daje vezana za radništvo, ali i uz samoodrživu ekološku proizvodnju, javno zdravstvo i javno obrazovanje.</p><p>Također je spomenula i Zakon o obnovi Zagreba koji još nije donesen. </p><p>- Potres je kao ponoć u Pepeljuzi, kada se kočija pretvori u bundevu, pokazao koliko je razorna politika Milana Bandića, suradnja s HDZ-om i SDP-ov oportunizam. To nije bio trenutak da SDP razmišlja o svom imidžu - rekla je Kekin i dodala kako se nada da će predsjednik Zoran Milanović odgovoriti na peticiju lijevo-zelene koalicije u kojoj od njega traže da odmah nakon konstituiranja Sabora sazove i izvanrednu sjednicu radi donošenja zakona o obnovi.</p><p>Dala je svoj komentar i na online nastavu, a prosvjed prije četiri godine je događaj koji joj je ostavio gorak okus.</p><p>- Bio je uspješan, a nismo postigli rezultat. Škola za život je površinska depilacija, mislim da je ministrica Divjak umorna, iscrpljena i demotivirana. Otvorili smo stadione, granice, a niti jedno dijete s dvoznamenkastim brojem godina ne ide u školu. Škola je i učenje socijalnih vještina, mi smo to našoj djeci uzeli. Posljedice po njihovo mentalno zdravlje bit će dalekosežne, ovo nije prirodno stanje i produbljuje razlike jer online škola podrazumijeva da su roditelji opremljeni tehnologijom (laptopi, tableti) i da imaju dovoljno vremena baviti se djecom.</p>