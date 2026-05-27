Forum prijevoznika RH okupio struku i institucije oko ključnih rješenja za budućnost prijevoza

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Zagreb i Udruženja prijevoznika Zagreb u srijedu je u Zagrebu održan 2. Forum prijevoznika RH, stručni skup koji je okupio predstavnike resornih ministarstava, institucija, prijevozničkog sektora i stručnjake u dijalogu o problemima koji sve snažnije ugrožavaju poslovanje domaćih cestovnih prijevoznika.

U uvodnom dijelu video porukom okupljenima se obratila Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za promet i turizam (TRAN) poručivši da su događanja poput ovoga važna platforma za dijalog između prijevoznika i nadležnih institucija jer cestovni prijevoz čini okosnicu opskrbnih lanaca, povezanosti tržišta i svakodnevnog funkcioniranja gospodarstva.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je da Forum prijevoznika RH predstavlja važan korak prema konkretnim rješenjima za očuvanje konkurentnosti sektora cestovnog teretnog prijevoza, koji ima značajnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu.

„U ovoj djelatnosti danas posluje 3.817 obrta, što je 13 posto više nego 2021. godine, a sektor zapošljava više od 10 tisuća ljudi i zato je važno otvoriti dijalog o ključnim izazovima i zajednički definirati rješenja za stvaranje ravnopravnih tržišnih uvjeta i održivog okvira razvoja sektora, uz suradnju nadležnih institucija, stručnjaka i samih prijevoznika“, poručio je Kratohvil.



U fokusu tri panel rasprave bili su modeli fiskalnog rasterećenja prijevoznika, ubrzanje graničnih procedura, digitalizacija sektora, problem zastarjelog voznog parka, te osiguravanje ravnopravnih tržišnih uvjeta za hrvatske prijevoznike na domaćem i međunarodnom tržištu. Posebna pažnja posvećena je pitanju odlaganja viška zemlje iz iskopa i građevinskog otpada kao gorućem problemu za obrtnike prijevoznike. Zdravko Bubnić, predsjednik Udruženja prijevoznika Zagreb u panelu je ukazao da na ovaj problem upozoravaju od 2013. godine, ali da se do danas nije pronašlo odgovarajuće rješenje.

„Troškovi i odgovornost za zbrinjavanje čistog građevinskog otpada i čiste zemlje od iskopa prebacuje se na nas prijevoznike što već dugo nije prihvatljivo i zato očekujemo i inzistiramo da se u iduća tri mjeseca pronađe privremeno rješenje do donošenjakonačnog zakonskog rješenja jer nas postojeće stanje prisiljava da radimo mimo propisa ili plaćamo kazne“, istaknuo je Bubnić.

Ovim povodom Ceh prijevoznika HOK-a donio je zaključke koje će uputiti nadležnim tijelima na postupanje s ciljem prevladavanja problema i unapređenja uvjeta poslovanja struke.

Zaključci Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore su:

1. Traži se donošenje Uredbe o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu roba, po uzoru na model koji već postoji za komercijalni cestovni prijevoz putnika.

2. Potrebno je uspostaviti nacionalni program obnove teretnog voznog parka za EURO VI vozila kroz bespovratne potpore, povoljne kreditne linije i porezne olakšice za licencirane prijevoznike.

3. Predlaže se oslobođenje od obveze PDV-a za nabavu teretnih vozila u Republici Hrvatskoj, prema modelu koji vrijedi za nabavu vozila iz drugih država članica Europske unije.

4. Nužno je ubrzati protočnost teretnog cestovnog prometa na graničnim prijelazima kroz jačanje kadrovskih kapaciteta, dodatnu digitalizaciju procedura i bolju koordinaciju nadležnih službi.

5. Traži se sustavno rješavanje infrastrukture i organizacije teretnog cestovnog prometa na graničnim prijelazima, uključujući formiranje posebnih koridora za teretna vozila te uvođenje brzih linija za tranzitni promet i prazna teretna vozila.

6. Hrvatska obrtnička komora inicirat će donošenje privremenog rješenja u roku od tri mjeseca od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i jedinica lokalne samouprave za odvoz čiste zemlje i otpada do donošenja konačnog zakonskog rješenja.

Okupljenima je predstavljena i obaveza ugradnje pametnih tahografa u laka komercijalna vozila jer Sukladno pravilima iz EU Paketa mobilnosti I, od 1. srpnja 2026. sva N1 vozila čija je najveća dopuštena masa između 2,5 i 3,5 tone, a prometuju u međunarodnom prometu na području EU, moraju biti opremljena pametnim tahografom druge generacije.