Šimićev kamp je manji privatni kamp sa 10 parcela za oko 30 gostiju. Nalazi se tik do mora i većeg Autokampa Jazine koji je većinski u javnom vlasništvu...
FOTKE IZ ZRAKA Ovdje se nalazi Šimićev sporni kamp u Tisnom
U novoj akciji USKOK-a u utorak su uhićeni bivši nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe.
Šimićev kamp je manji privatni kamp sa 10 parcela za oko 30 gostiju. Nalazi se tik do mora i većeg Autokampa Jazine koji je većinski u javnom vlasništvu. Uskok navodno sumnja da je Šimiću MTU, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima. kao i dozvolu za rad sredila Neda Livljanić.
Šimićev kamp se ne oglašava na popularnim stranicama, a Google Earth snimke pokazuju da je 2013. godine tamo izgrađena kuća od 80 kvadrata. Dvorište je 5.436 metara kvadratnih. U Katastru su upisana i dva rješenja za kuću, 2013. i 2014. godine. O djelatnosti nema spomena. Tu je i stavka 'Pravo građenja' kod koje jasno stoji 'NE'. Kako 24sata doznaju, dio kampa je izvan građevinske zone, a unatoč tome, Livljanić mu je navodno potpisala dozvole i rješenja za kamp.
Po slikama iz zraka vidljivo je da je 2009. godine još tamo bila šuma.
2023. godine, na parceli su kuća i šuma.
Iz slike u Katastru, koja je očito nedavno stavljena, vidljive su kuća, nekoliko manjih objekata koje bi trebale biti kamp kućice te pakriralište.
S mora se kamp ne vidi zbog borove šume, ali vide se dva kamena prilaza plaži.
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