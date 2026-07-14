FOTKE IZ ZRAKA Ovdje se nalazi Šimićev sporni kamp u Tisnom

U novoj akciji USKOK-a u utorak su uhićeni bivši nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe.

Zagreb: Dario Šimić doveden je na isptivanje u USKOK | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Šimićev kamp je manji privatni kamp sa 10 parcela za oko 30 gostiju. Nalazi se tik do mora i većeg Autokampa Jazine koji je većinski u javnom vlasništvu. Uskok navodno sumnja da je Šimiću MTU, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima. kao i dozvolu za rad sredila Neda Livljanić.

Šimićev kamp se ne oglašava na popularnim stranicama, a Google Earth snimke pokazuju da je 2013. godine tamo izgrađena kuća od 80 kvadrata. Dvorište je 5.436 metara kvadratnih. U Katastru su upisana i dva rješenja za kuću, 2013. i 2014. godine. O djelatnosti nema spomena. Tu je i stavka 'Pravo građenja' kod koje jasno stoji 'NE'. Kako 24sata doznaju, dio kampa je izvan građevinske zone, a unatoč tome, Livljanić mu je navodno potpisala dozvole i rješenja za kamp.

Po slikama iz zraka vidljivo je da je 2009. godine još tamo bila šuma.

Foto: Google Earth, 24sata

2023. godine, na parceli su kuća i šuma.

Foto: Google Earth, 24sata

Iz slike u Katastru, koja je očito nedavno stavljena, vidljive su kuća, nekoliko manjih objekata koje bi trebale biti kamp kućice te pakriralište.

Foto: Google Earth, 24sata

S mora se kamp ne vidi zbog borove šume, ali vide se dva kamena prilaza plaži.