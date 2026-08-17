FOTO 1000 mladih krenulo na vojnu obuku! Prvi put ročnici se obučavaju i u Vinkovcima

Treći naraštaj ročnika, njih 1000, započeo je u ponedjeljak 17. kolovoza temeljno vojno osposobljavanje u vojarnama Oružanih snaga u Kninu, Slunju i Požegi, a prvi put i u vojarni „5. gardijske brigade Slavonski sokolovi“ u Vinkovcima, priopćeno je iz Ministarstva obrane.
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Foto FILIP_KLEN
Foto: FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Na temeljno vojno osposobljavanje upućeno je 947 muškaraca i 53 žene. Dragovoljno se prijavilo 243 kandidata, među kojima 190 muškaraca i 53 žene. Prilikom pozivanja novaka u trećem uputnom roku prigovor savjesti podnijelo je samo 1,3 posto kandidata.
| Foto: FILIP_KLEN
Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako je uvođenjem četvrte lokacije za provedbu TVO-a, u Vinkovcima, kapacitet povećan na ukupno 1000 ročnika u jednom uputnom roku.
| Foto: FILIP_KLEN
„Po prvi put i u Vinkovcima je od danas na obuci 100 novaka i nastavljamo povećavati broj onih koji ulaze u vojarne. S 800 ročnika po naraštaju u kratkom roku povećali smo kapacitet na 1000 u ovom naraštaju koji je na redu za temeljno vojno osposobljavanje“, rekao je ministar Anušić.
| Foto: FILIP_KLEN
Ministar je izrazio zadovoljstvo odazivom mladih, istaknuvši kako se pozivu odaziva velik broj kandidata, dok je broj onih koji podnose prigovor savjesti vrlo malen.
| Foto: FILIP_KLEN
„Nastavljamo s temeljnim vojnim osposobljavanjem, riječ je o jednom od najuspješnijih projekata Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH zadnjih godina koji je u potpunosti uspio“, istaknuo je.
| Foto: FILIP_KLEN
Dodao je kako iskustva dosadašnjih naraštaja pokazuju da mladi nakon obuke odlaze zadovoljni, s novim znanjima i iskustvima, a dio njih upravo tijekom TVO-a prepozna Hrvatsku vojsku kao mogućnost za nastavak profesionalne karijere.
| Foto: FILIP_KLEN
Među prvih 100 ročnika koji će se obučavati u Vinkovcima su i mladići s područja Vukovarsko-srijemske županije. Njihovi prvi dojmovi pokazuju različite motive dolaska – od želje za novim iskustvom i stjecanjem vojnih znanja do razmišljanja o nastavku karijere u Oružanim snagama.
| Foto: FILIP_KLEN
Od ukupno 1000 ročnika i ročnica, 300 će se obučavati u Kninu, 400 u Požegi, 200 u Slunju i 100 u Vinkovcima.
| Foto: FILIP_KLEN
Tijekom dva mjeseca ročnici i ročnice učit će temeljne vojničke vještine – od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane. U sklopu obuke upoznat će se i s ključnim vojnim operacijama iz Domovinskog rata.
| Foto: FILIP_KLEN
Obuku provode iskusni instruktori Oružanih snaga s dugogodišnjim iskustvom u radu s ročnicima.
| Foto: FILIP_KLEN
Cilj je mladima omogućiti stjecanje temeljnih vojnih znanja i vještina potrebnih u kriznim situacijama te pridonijeti nacionalnoj sigurnosti.
| Foto: FILIP_KLEN
Po završetku osposobljavanja ročnici postaju dio pričuvnog sastava Oružanih snaga RH i time pridonose jačanju obrambene spremnosti države, stoji u priopćenju MORH-a.
| Foto: FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen
Foto MORH/F. Klen