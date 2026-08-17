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FOTO 1000 mladih krenulo na vojnu obuku! Prvi put ročnici se obučavaju i u Vinkovcima

Treći naraštaj ročnika, njih 1000, započeo je u ponedjeljak 17. kolovoza temeljno vojno osposobljavanje u vojarnama Oružanih snaga u Kninu, Slunju i Požegi, a prvi put i u vojarni „5. gardijske brigade Slavonski sokolovi“ u Vinkovcima, priopćeno je iz Ministarstva obrane.
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FOTO 1000 mladih krenulo na vojnu obuku! Prvi put ročnici se obučavaju i u Vinkovcima
Foto FILIP_KLEN
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Foto: FILIP_KLEN
Komentari 1

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