FOTO 1000 mladih krenulo na vojnu obuku! Prvi put ročnici se obučavaju i u Vinkovcima

„Po prvi put i u Vinkovcima je od danas na obuci 100 novaka i nastavljamo povećavati broj onih koji ulaze u vojarne. S 800 ročnika po naraštaju u kratkom roku povećali smo kapacitet na 1000 u ovom naraštaju koji je na redu za temeljno vojno osposobljavanje“, rekao je ministar Anušić. | Foto: FILIP_KLEN