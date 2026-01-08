FOTO 15 godina od krvoprolića. Kongresnici je pucao u glavu: 'Giffords je čudom preživjela!'

Obavijesti

Foto: Profimedia

Gabby Giffords je preživjela. Metak joj je prošao kroz lijevu stranu mozga, a liječnici su njezino preživljavanje opisali kao čudo

Admiral

Tog subotnjeg jutra, 8. siječnja 2011., sastanak američke kongresnice Gabby Giffords s biračima ispred supermarketa u Arizoni pretvorio se u stravičnu scenu masovne pucnjave. U napadu koji je ciljao Giffords, šest je osoba ubijeno, a trinaest ranjeno, ostavljajući naciju u šoku i nevjerici.

Pucnji na 'Kongresu na vašem uglu'

Giffords je održavala svoj redoviti događaj "Congress on Your Corner" na parkiralištu trgovine Safeway u mjestu Casas Adobes, blizu Tucsona. Oko 10:10 sati, dok se družila s okupljenim građanima, prišao joj je 22-godišnji Jared Lee Loughner. Bez upozorenja, izvukao je poluautomatski pištolj Glock 19 i iz neposredne blizine pucao kongresnici u glavu. Nakon toga, nastavio je nasumično pucati po gomili, sijući paniku i smrt.

Congresswoman Gabby Giffords and her husband Mark Kelly share their story with ABC's Diane Sawyer in a 20/20 Special
Foto: Profimedia

Loughner je ispalio više od 30 metaka prije nego što je pokušao ponovno napuniti oružje. U tom trenutku, hrabri građani su ga svladali. Prvo ga je s leđa stolicom udario jedan od prisutnih, a zatim su ga na tlo oborili i razoružali 74-godišnji umirovljeni pukovnik Bill Badger, koji je i sam bio ranjen, te još dvoje ljudi koji su ga zadržali do dolaska policije.

Crna bilanca

U krvavom pohodu život je izgubilo šest osoba. Među žrtvama su bili savezni sudac John Roll, Gabe Zimmerman, direktor za odnose s javnošću u uredu kongresnice Giffords, te devetogodišnja Christina-Taylor Green, koja je na događaj došla jer ju je zanimala politika. Ostale žrtve bili su umirovljenici Dorothy Morris, Dorwan Stoddard i Phyllis Schneck.

155422971
Foto: Profimedia

Iako su prve vijesti pogrešno javile da je preminula, Gabby Giffords je preživjela. Metak joj je prošao kroz lijevu stranu mozga, a liječnici su njezino preživljavanje opisali kao čudo. Uslijedila je hitna operacija i medicinski inducirana koma, čime je započeo njezin dug i mukotrpan oporavak koji je privukao pažnju cijele zemlje.

Congresswoman Gabby Giffords and her husband Mark Kelly share their story with ABC's Diane Sawyer in a 20/20 Special
Foto: Profimedia

Napadač, Jared Lee Loughner, kod kojeg je kasnije dijagnosticirana paranoidna shizofrenija, uhićen je na mjestu događaja. Kako bi izbjegao smrtnu kaznu, priznao je krivnju za 19 točaka optužnice te je osuđen na sedam uzastopnih doživotnih kazni bez mogućnosti pomilovanja.

Judge Rules Laughner Not Competent to Stand Trial
Foto: U.S. Marshals Service

Gabby Giffords se zbog teških posljedica ranjavanja 2012. godine povukla iz Kongresa, posvetivši se oporavku i, zajedno sa suprugom, astronautom Markom Kellyjem, postala jednim od najglasnijih zagovornika strože kontrole oružja u SAD-u.

900852775
Foto: Profimedia

