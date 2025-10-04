FOTO Adrenalin, voda i vatra: Pogledajte kakav spektakl su napravili zagrebački vatrogasci

Javna vatrogasna postrojba Zagreb organizirala je dan otvorenih vrata na kojem su posjetitelji mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu, čamac, jet ski i kanader. Djeca i obitelji uživali su u vožnji vatrogasnim vlakićem, spuštanju niz spusnicu i igranju vatrogasne verzije Jenge. Održane su radionice i poligoni za djecu, a stručnjaci su dijelili korisne savjete o gašenju požara. Zaposlenici Klinike za dječje bolesti educirali su posjetitelje o opeklinama i pravilnoj prvoj pomoći.
Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba (JVP Zagreb) danas je već tradicionalno organizirala dan otvorenih vrata. Već prije 9 sati mališani su s roditeljima strpljivo čekali da vatrogasci dignu rampu. Bio je poseban dan za sve ljubitelja naših junaka s adrese Savska cesta 1.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Stotine građana s djecom došle su vidjeti što znači biti vatrogasac. IzložIli su vatrogasnu oprema, različita vozila, čamce, dok su vatrogasci izvodili vatrogasne vježbe i dali korisne savjete u slučaju požara.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Vatrogasci su napunili bazen koji se nalazi u njihovom dvorištu i stavili gliser koji koriste u intervencijama. Djeca su naravno, mogla sjesti u njega pod budnim okom vatrogasaca.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Posjetitelji su mogli vidjeti kanader, simbol borbe protiv požara u ljetnoj sezoni. Djeca su mogla sjesti i u njega, a vatrogasci su kanader gurali kako bi dojam bio bolji.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Vozili su se vatrogasnim vlakićem, ali i spuštali famoznom spusnicom. Igrala se Jenga, ali na vatrogasni način, te su djeca prolazila poseban poligon i radionice. Bilo je tu mnogo korisnih savjeta kako gasiti požar, ali i kako ne gasiti požar. Sve o opeklinama čuli su od zaposlenika iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Najzanimljivije pokazne vježbe su bile spašavanjima s visina, iz ruševina te iz vode. Kako izgledaju intervencije kod prometnih nesreća, kao i kako postupaju s opasnim tvarima. Za goste su osigurali kavu, slatkiše i poklone.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL