DAN OTVORENIH VRATA

FOTO Adrenalin, voda i vatra: Pogledajte kakav spektakl su napravili zagrebački vatrogasci

Javna vatrogasna postrojba Zagreb organizirala je dan otvorenih vrata na kojem su posjetitelji mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu, čamac, jet ski i kanader. Djeca i obitelji uživali su u vožnji vatrogasnim vlakićem, spuštanju niz spusnicu i igranju vatrogasne verzije Jenge. Održane su radionice i poligoni za djecu, a stručnjaci su dijelili korisne savjete o gašenju požara. Zaposlenici Klinike za dječje bolesti educirali su posjetitelje o opeklinama i pravilnoj prvoj pomoći.
Zagreb: Dani otvorenih vrata u JVP Zagreb
Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba (JVP Zagreb) danas je već tradicionalno organizirala dan otvorenih vrata. Već prije 9 sati mališani su s roditeljima strpljivo čekali da vatrogasci dignu rampu. Bio je poseban dan za sve ljubitelja naših junaka s adrese Savska cesta 1. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
