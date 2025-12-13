Obavijesti

PRAVA ZIMA

FOTO Ako ste zaboravili, evo kako to izgleda kada stvarno napada snijeg u Hrvatskoj!

Ako ste zaboravili kako izgleda prava zima, vrijeme je da vas podsjetimo. Donosimo galeriju fotografija iz 2012. i 2013. godine, kada je snijeg u samo nekoliko sati zatrpao Zagreb i dobar dio Hrvatske. Tih dana bijeli pokrivač paralizirao je promet, stvarao duge kolone, usporavao tramvaje i pretvarao gradske ulice u prizore koje danas viđamo gotovo samo na starim fotografijama.
ARHIVA - Zagreb 14. siječnja 2013.
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
1/86
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
