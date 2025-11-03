FOTO Akrobat na motociklu sa Supertalenta spasio je mačka s drveta: 'Mijaukao je u pomoć'

Dejan Špoljar, stunt rider i jedan od najtraženijih kaskadera na motorima u Hrvatskoj, spasio je mačka Rikija iz Domahova kraj Velikog Trgovišća koji se, vjerojatno u spašavanju žive glave u straha od pasa samošetača, popeo na drvo na oko 18 metara visine.

Kućni ljubimac obitelji Duk dvije noći i dva dana je panično mijaukao s visoke krošnje bagrema. Do njega nitko nije mogao doći pa ni vatrogasci. Dosjetili su se nazvati Dejana koji je široj javnosti postao poznat nakon uspješnog nastupa u Supertalentu 2017. godine.

Foto: Privatni album

- Rekli su mi, ako on neće htjeti, moći ili se usuditi, nitko neće. Dejan nam je bio posljednja nada. I došao je, bez puno pitanja. I popeo se tamo gdje se nitko nije usudio i spasio našeg Rikija - ispričala je Dragana Duk za portal Ni Zagorje malo.

Dejan je mislio da ga netko zeza. No poziv je bio ozbiljan, kaže. Sa svojim akrobatskim vještinama, krenuo je u akciju spašavanja.

- Riki je bio na visokoj i tankoj akaciji prepunoj bršljana. Nisam puno razmišljao jer životinju je trebalo spasiti. Prvi dio bio je lagan, onaj na kojem sam se mogao popeti na ljestvama. No, Riki je bio još par metara iznad. Tu sam se popeo s penjalicama na nogama. Riki se čak i spustio malo prema meni i počeo se maziti sa mnom. Sve se njiše, a on se mazi. I neće ući u vreću. Pa su mi dostavili transporter s hranom. I Riki se spusti do transportera, gurne glavu, uzme malo hrane i ode nazad na vrh krošnje - ispričao je Špoljar.

Foto: Dejan Špoljar/Facebook

Vragolasti Riki otežavao mu je situaciju. A mačak nije ni lagan, ima pet kila.

- Pa ga uhvatim za šiju, pa se on kandžama ‘upikne’ u drvo. Ja visim, a on se s kandžama lijepo drži. Povuci, potegni, uspio sam mu stražnje noge odvojiti od drva i guzu gurnuti u transporter, pa onda i glavu, ali je rep ostao vani, pa ne mogu zatvoriti transporter… Ajde, uspio sam ga i tako spustiti na tlo - prisjetio se kroz smijeh Dejan.

Mi prestravljeni, a on rep u zrak i pogled ‘pa kaj je bilo, u čemu je problem, jel’ me netko tražio?’, nasmijala se i Dragana, nakon dvije noći i dva dana brige za svojim ljubimcem.

Foto: Privatni album

Od svih vratolomija i kaskaderskih avantura, kaže Dejan, ova mu je najslađa. Rikiju su zabranili noćne izlaske vani. Kaže da su im veliki problem psi koji samostalno šetaju noću, bez nadzora.

- Kada naiđe jedan pas, u pravilu nema problema, no čim je više njih u čoporu, dogodi se to što se dogodilo Rikiju. Pretpostavljam da su ga počeli ganjati i on je jadan otrčao do obližnje šume i pobjegao na drvo s kojeg se bojao spustiti - dodala je.