FOTO Aktivisti poručili Vladi: Suzbijte megafarme i klaonice

Zelena akcija i Prijatelji životinja održali su prosvjed ispred NSK-a, poručivši da Vlada mora zaustaviti sve projekte megafarmi i klaonica te uzeti u obzir protivljenje građana.
Aktivisti Zelene akcije i Prijatelja životinja održali su u četvrtak prosvjednu akciju pod sloganom "Selo gori, a Vlada se češlja", tražeći obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Aktivisti Zelene akcije i Prijatelja životinja održali su u četvrtak prosvjednu akciju pod sloganom "Selo gori, a Vlada se češlja", tražeći obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Aktivisti Zelene akcije i Prijatelja životinja održali su u četvrtak prosvjednu akciju pod sloganom "Selo gori, a Vlada se češlja", tražeći obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ispred Konferencijskog centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama simbolično su predstavljala prvotno planiranih 24 zahvata megafarmi i klaonica u raznim hrvatskim županijama.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Uz podršku 12 građanskih inicijativa i više od 160 udruga, pozvali su Vladu da "konačno stane uz građane" koji su na prosvjedima u Zagrebu i Sisku te kroz peticiju s više desetaka tisuća potpisa jasno rekli ne megafarmama.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Enes Čerimagić iz Zelene akcije podsjetio je da su nakon prosvjeda u Zagrebu u veljači poništene dozvole za projekt klaonice i bioplinskog postrojenja u Sisku, a na zahtjev investitora MHP Grupe i zahvat klaonice u Velikoj Ludini.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Međutim, istaknuo je, ostali postupci vezani uz megafarme i dalje su u tijeku, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije još uvijek nije učinilo ništa po pitanju studije funkcionalne povezanosti tih zahvata.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
"Sam investitor govori da se radi o vertikalno integriranim projektima koji su funkcionalno povezani, samo se nalaze na različitim lokacijama. Da bi se procijenio pravi utjecaj, potrebno ih je razmotriti u cijelosti, a ne pojedinačno", rekao je te upozorio da je lokalnim zajednicama situacija sada otežana jer moraju voditi više od 20 pojedinačnih sudskih postupaka, što gomila troškove i resurse.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Pozvao je Ministarstvo da obustavi sve preostale postupke, a već izdana rješenja poništi.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
"Jedan od investitora, MHP Grupa, odustao je od svih podnesenih zahtjeva i od realizacije svih svojih zahvata na području Sisačko-moslavačke županije, što je potvrdilo i samo Ministarstvo. Stoga se pitamo zašto Ministarstvo još uvijek nije obustavilo pokrenute postupke i ukinulo već izdana rješenja", rekao je Čerimagić.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Organizatori su pozdravili potez MHP Grupe, no upozorili su da drugi investitor, PCC grupa, ne pokazuje namjeru odustajanja. Pozvali su MHP Grupu da, sukladno obećanjima, odustane i od farmi pilića u Apatiji i Velikom Pažutu gdje postoji snažno protivljenje lokalne zajednice.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Predsjednik Prijatelja životinja Luka Oman uputio je apel Vladi te naglasio da "Vlada ne smije nastaviti ignorirati građane" koji su opravdano zabrinuti i ne žele projekte megafarmi i klaonica pilića u četiri hrvatske županije.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
"Gdje dođu megafarme, života nema - ni za životinje niti za ljude", rekao je Oman. Poručio je da će Prijatelji životinja nastaviti s aktivnostima, zajedno sa 12 građanskih inicijativa, "sve dok se i zadnji zahvat ne zaustavi".
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL