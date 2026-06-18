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PROSVJED U ZAGREBU

FOTO Aktivisti poručili Vladi: Suzbijte megafarme i klaonice

Zelena akcija i Prijatelji životinja održali su prosvjed ispred NSK-a, poručivši da Vlada mora zaustaviti sve projekte megafarmi i klaonica te uzeti u obzir protivljenje građana.
Zelena akcija i Prijatelji životinja održali konferenciju " Selo gori, a Vlada se česlja"
Aktivisti Zelene akcije i Prijatelja životinja održali su u četvrtak prosvjednu akciju pod sloganom "Selo gori, a Vlada se češlja", tražeći obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Aktivisti Zelene akcije i Prijatelja životinja održali su u četvrtak prosvjednu akciju pod sloganom "Selo gori, a Vlada se češlja", tražeći obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 2

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