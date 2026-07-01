Obavijesti

News

Komentari 15
30. OBLJETNICA SURADNJE

FOTO Pogledajte američku veleposlanicu u Slunju, dijelila obroke vojnicima na vježbi

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Pogledajte američku veleposlanicu u Slunju, dijelila obroke vojnicima na vježbi
10
Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

McGraw je istaknula da joj je bila čast pridružiti se visokim dužnosnicima Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote u posluživanju obroka vojnicima dok su obilježavali tri desetljeća partnerstva

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw pridružila se u srijedu visokim hrvatskim i američkim dužnosnicima u posluživanju obroka vojnicima koji sudjeluju u međunarodnoj vojnoj vježbi Borbena moć 26 na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja.

POGLEDAJTE GALERIJU:

10
Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook

- Trideset godina Programa državnog partnerstva znači mnogo više od vojne suradnje između SAD-a i Hrvatske. Riječ je o ljudima, povjerenju i prijateljstvima koja naš savez čine snažnijim - napisala je McGraw.

Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook

Dodala je kako joj je bila čast pridružiti se visokim dužnosnicima Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote u posluživanju obroka vojnicima dok su obilježavali tri desetljeća partnerstva i zajedničke predanosti sigurnosti. Posebno je zahvalila organizaciji Serving Our Troops što je pomogla u organizaciji proslave.

U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26 u Slunju je obilježava se 30. obljetnica suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote kroz Program međudržavnog partnerstva (State Partnership Program).

Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook

Tim povodom održan je bilateralni sastanak načelnika Glavnog stožera OSRH general-pukovnika Tihomira Kundida i zapovjednika Nacionalne garde Minnesote general-bojnika Shawna P. Mankea, koji su razgovarali o dosadašnjoj suradnji i njezinu daljnjem jačanju.

Nakon sastanka održana je svečana ceremonija na kojoj su se u čast 30 godina partnerstva postrojili pripadnici Oružanih snaga RH i Nacionalne garde Minnesote koji sudjeluju u vježbi. Načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid istaknuo je da su ovakve zajedničke vježbe ključne za razmjenu iskustava, jačanje operativne spremnosti i potvrdu predanosti kolektivnoj obrani i sigurnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'

Obraćanje dolazi nakon novog verbalnog sukoba s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji se rasplamsao zbog neslaganja oko sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.
VIDEO Jaka tuča u Sloveniji: 'Rade se velike kolone, vozači se sklanjaju pod nadvožnjake'
VELIKO NEVRIJEME

VIDEO Jaka tuča u Sloveniji: 'Rade se velike kolone, vozači se sklanjaju pod nadvožnjake'

SLOVENIJA - Strašna tuča pada na autocesti od Ljubljane prema Trstu, rekao nam je čiatelj 24sata. Dodaje kako i dalje pada jaka kiša te se stvaraju kolone zbog vozača koji se opasno sklanjaju pod nadvožnjake na autocesti.
ODOBRITE IM LIJEK DA ŽIVE 'Mi ne tražimo privilegije nego priliku za terapiju i život...'
DJEČACI HITNO TREBAJU SPAS

ODOBRITE IM LIJEK DA ŽIVE 'Mi ne tražimo privilegije nego priliku za terapiju i život...'

HZZO sredinom srpnja odlučuje o lijeku givinostat, koji oboljelima od Duchenneove mišićne distrofije usporava napredovanje bolesti i omogućava hodanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026