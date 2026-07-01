FOTO Pogledajte američku veleposlanicu u Slunju, dijelila obroke vojnicima na vježbi

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw pridružila se u srijedu visokim hrvatskim i američkim dužnosnicima u posluživanju obroka vojnicima koji sudjeluju u međunarodnoj vojnoj vježbi Borbena moć 26 na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Trideset godina Programa državnog partnerstva znači mnogo više od vojne suradnje između SAD-a i Hrvatske. Riječ je o ljudima, povjerenju i prijateljstvima koja naš savez čine snažnijim - napisala je McGraw.

Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook

Dodala je kako joj je bila čast pridružiti se visokim dužnosnicima Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote u posluživanju obroka vojnicima dok su obilježavali tri desetljeća partnerstva i zajedničke predanosti sigurnosti. Posebno je zahvalila organizaciji Serving Our Troops što je pomogla u organizaciji proslave.

U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26 u Slunju je obilježava se 30. obljetnica suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote kroz Program međudržavnog partnerstva (State Partnership Program).

Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook

Tim povodom održan je bilateralni sastanak načelnika Glavnog stožera OSRH general-pukovnika Tihomira Kundida i zapovjednika Nacionalne garde Minnesote general-bojnika Shawna P. Mankea, koji su razgovarali o dosadašnjoj suradnji i njezinu daljnjem jačanju.

Nakon sastanka održana je svečana ceremonija na kojoj su se u čast 30 godina partnerstva postrojili pripadnici Oružanih snaga RH i Nacionalne garde Minnesote koji sudjeluju u vježbi. Načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid istaknuo je da su ovakve zajedničke vježbe ključne za razmjenu iskustava, jačanje operativne spremnosti i potvrdu predanosti kolektivnoj obrani i sigurnosti.