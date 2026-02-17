Obavijesti

POLICIJA TRAŽI POMOĆ

FOTO Angelina iz SAD-a nestala je u Zagrebu. Jeste li je vidjeli?

Piše Iva Tomas,
FOTO Angelina iz SAD-a nestala je u Zagrebu. Jeste li je vidjeli?
Foto: nestali.hr

Angelina ima crnu valovitu kosu, visoka je 170 centimetara, a policija moli za pomoć

Angelina Grace Backers (23) iz SAD-a nestala je na području Zagreba u četvrtak. Udaljila se iz smještaja u Zagrebu, nakon čega je viđena na području Pule.

Angelina ima crnu valovitu kosu, visoka je 170 centimetara, a policija moli za pomoć.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - piše MUP.

