POLICIJA TRAŽI POMOĆ
FOTO Angelina iz SAD-a nestala je u Zagrebu. Jeste li je vidjeli?
Angelina Grace Backers (23) iz SAD-a nestala je na području Zagreba u četvrtak. Udaljila se iz smještaja u Zagrebu, nakon čega je viđena na području Pule.
Angelina ima crnu valovitu kosu, visoka je 170 centimetara, a policija moli za pomoć.
- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - piše MUP.
