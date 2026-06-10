Migrant pokušao Ircu odrezati glavu. Bijesna rulja zapalila dio grada. Evo kako izgleda Belfast

U utorak su u Belfastu izbili neredi nakon što je prethodne večeri migrant iz Sudana nožem izbo lokalnog stanovnika i pokušao mu odrubiti glavu. Na meti prosvjeda i nereda su i azilni centri za migrante, a zapaljeni su i automobili, autobusi te kante za smeće
Foto Isabel Infantes
Foto: Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Naknadni prosvjedi zabilježeni su diljem Sjeverne Irske te u Glasgowu i Edinburghu u Škotskoj, kao i u Southamptonu u Engleskoj
| Foto: Isabel Infantes
U Southamptonu su se neredi događali i prethodnog tjedna nakon ubojstva Henryja Nowaka.
| Foto: Isabel Infantes
Neredi su zahvatili Belfast, a diljem pokrajine zapaljene su kuće i vozila
| Foto: Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Maskirani muškarci zapalili su kuće u Belfastu te iz njih istjerali obitelji u sklopu antiimigrantskih nemira kasno u utorak nakon što je Sudanac optužen za napad nožem, rekla je predsjednica sjevernoirske vlade Michelle O'Neill. Stotine prosvjednika, pri čemu su mnogima bila prekrivena lica, napadali su policiju i palili vozila na brojnim mjestima diljem Sjeverne Irske nakon što se internetom proširila videosnimka napada nožem u kojoj je teško ranjena jedna osoba.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Više kuća je gorjelo u gradu u utorak navečer. Snimke koje je emitirao BBC prikazuju policiju kako pomaže jednoj obitelji da pobjegne iz zapaljenog doma.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
"Ne može biti izlike ni opravdanja za ove napade tijekom noći", kazala je O'Neill u priopćenju. "Skupine maskiranih muškaraca koji požarima tjeraju obitelji iz njihovih domova nije ništa drugo doli gnjusan kukavičluk".
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Britanski premijer Keir Starmer je prvotan napad nožem, koji se zbio u sjevernom dijelu Belfasta u ponedjeljak navečer, opisao kao "odvratan".
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Do napada, koji vlasti trenutno ne smatraju terorističkim, došlo je usred povišenih napetosti u zemlji zbog ubojstva studenta kojem je policija stavila lisice dok je umirao od ubodnih rana nakon što ga je njegov napadač lažno optužio za rasistički napad.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Također, prethodili su mu višestruki prosvjedi protiv imigracije, pri čemu populističke stranke tvrde da je britanska politika o azilu omogućila opasnim ljudima da uđu u zemlju. Prošle godine je došlo do antiimigrantskih nemira u Sjevernoj Irskoj zbog navodnog seksualnog napada.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Maskirana mladež se okupila diljem Belfasta rano u utorak navečer, a policija je odgovorila raspoređivanjem oklopnih vozila. Prosvjednici su zapalili brojna vozila širom grada, uključujući autobus u istočnom dijelu Belfasta.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
BBC je objavio da je 100-tinjak muškaraca razbijalo vrata i prozore na kućama u ulici u istočnom Belfastu.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
"Tjera ih se (iz domova) samo zato što su crnci", kazao je pastor Jack McKee za BBC nakon napada na domove u sjevernom dijelu grada.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Osumnjičenik za napad nožem, 30-godišnji Sudanac, u utorak navečer je optužen za pokušaj ubojstva, posjedovanje predmeta s oštricom i za prijetnje ubojstvom.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
U srijedu se treba pojaviti pred sudom u Belfastu. Žrtva napada, muškarac u 40-ima, u ozbiljnom je stanju u bolnici, nakon što je zadobio teške ozljede lica, vrata i leđa.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Snimke prikazuju više građana kako pokušavaju svladati napadača prije dolaska policije, a viši dužnosnici su rekli da su time žrtvi spasili život.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Glavne političke stranke Sjeverne Irske su zajednički osudile napad nazivajući ga "groznim" te su pozvali na smirenost rekavši da će nemiri samo naškoditi njihovim zajednicama.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Jonathan McCambridge/PRESS ASSOC
Foto Jonathan McCambridge/PRESS ASSOC
Foto Jonathan McCambridge/PRESS ASSOC
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Claudia Savage/PRESS ASSOCIATION
Foto Claudia Savage/PRESS ASSOCIATION
Foto Claudia Savage/PRESS ASSOCIATION
Foto Claudia Savage/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes
Foto Isabel Infantes