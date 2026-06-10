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ARMAGEDON

Migrant pokušao Ircu odrezati glavu. Bijesna rulja zapalila dio grada. Evo kako izgleda Belfast

U utorak su u Belfastu izbili neredi nakon što je prethodne večeri migrant iz Sudana nožem izbo lokalnog stanovnika i pokušao mu odrubiti glavu. Na meti prosvjeda i nereda su i azilni centri za migrante, a zapaljeni su i automobili, autobusi te kante za smeće
Aftermath of anti-immigrant protests after a June 8 knife attack left a man seriously injured and prompted police to declare a critical incident, in Belfast
Foto Isabel Infantes
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Foto: Isabel Infantes
Komentari 45

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