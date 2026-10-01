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TRAŽI SE HELIĆ!

FOTO Austrijskom skijašu su ukrali helikopter: Molimo vas pomoć, viđen je oko otoka Paga

Piše 24sata,
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FOTO Austrijskom skijašu su ukrali helikopter: Molimo vas pomoć, viđen je oko otoka Paga
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Foto: Privatna arhiva/Pixsell
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Neshvatljivo mi je da netko usred noći može ukrasti helikopter i, što je najvažnije, preletjeti nekoliko granica a da ga nitko nigdje ne uoči, rekao je Morgenstern

Molimo vas da nam pomognete pronaći ukradeni helikopter povezan s trostrukim olimpijskim prvakom u skijaškim skokovima Thomasom Morgensternom, napisao je i na redakciju 24sata Manuel Aster, vlasnik letjelice, kojom je upravljala tvrtka Thomasa Morgensterna.

- Helikopter Robinson R44, registracijske oznake OE-XHK, ukraden je iz hangara u zračnoj luci Mauterndorf u Austriji tijekom noći na 28. rujna 2026. godine. Policija je potvrdila da je helikopter lociran u Hrvatskoj, no njegova trenutna lokacija ostaje nepoznata. Helikopter je tamnoplave boje sa žutim detaljima i istaknutim logotipom brenda Breitling - rekao je Aster

Podsjetimo, nepoznati počinitelji ukrali su u noći s nedjelje na ponedjeljak helikopter s aerodroma Mauterndorf u salzburškom Lungauu. Letjelica pripada tvrtki bivše skijaške zvijezde Thomasa Morgensterna, a nakon krađe posljednji put je locirana iznad Paga. U istragu su uključeni kriminalistička policija Salzburga, Austro Control i vojska.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Thomas Morgenstern je u razgovoru za austrijski Ö3 rekao da mu je vijest bila gotovo nevjerojatna. "Naravno da sam se svako jutro budio s nadom da je sve to zapravo bila samo šala ili ružan san", ispričao je 39-godišnjak.

Kada su ga usred noći obavijestile dvije osobe s aerodroma, Morgenstern je isprva pomislio da se radi o lošoj šali. "Pomislili smo: 'Okej, netko se sad stvarno zeza'", kaže on. Čak je i na samom aerodromu tražio televizijsku ekipu. "Stvarno sam mislio da će odnekud izletjeti Barbara Schöneberger – skrivena kamera." Morgensternu je posebno neshvatljivo kako su počinitelji uspjeli neopaženo preletjeti nekoliko državnih granica.

- Neshvatljivo mi je da netko usred noći može ukrasti helikopter i, što je najvažnije, preletjeti nekoliko granica a da ga nitko nigdje ne uoči - rekao je. 

Policija, vojska i Austro Control intenzivno rade na slučaju, potvrdio je Morgenstern, ali je oprezan s optimizmom.

- Iskreno, sumnjam da ćemo postići neki veliki uspjeh i da će se helikopter vratiti u hangar - rekao je. Dodao je i kako se takve letjelice lako mogu sakriti. 

Morgenstern smatra malo vjerojatnim da bi se helikopter ili njegovi dijelovi mogli jednostavno preprodati u Europi. Propisi u zrakoplovstvu izuzetno su strogi. "Svi dijelovi imaju serijske brojeve i točno određen rok trajanja – kalendarski ili prema satima leta."
 

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