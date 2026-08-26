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FOTO Auto upao u raskopane tračnice na Maksimirskoj: Kaos je nastao u jednoj sekundi...

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Auto upao u raskopane tračnice na Maksimirskoj: Kaos je nastao u jednoj sekundi...
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Foto: Čitatelj 24sata
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Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako je automobil upao u tračnice oko 16:30 sati te da je nastala materijalna šteta

Upao je auto u tračnice na Maksimirskoj, javio nam je čitatelj koji nam je poslao fotografiju događaja. Na Maksimirskoj se, na dijelu Kvatrenikovog trga, odvijaju radovi na dijelu tramvajske mreže.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nastao je kaos odmah. Ovo nije prvi put danas da je netko upao u tračnice. Trebala bi biti jasnija signalizacija jer nitko ne zna da su radovi tamo - dodao je čitatelj.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako je automobil upao u tračnice oko 16:30 sati te da je nastala materijalna šteta.

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Komentari 2
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