Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako je automobil upao u tračnice oko 16:30 sati te da je nastala materijalna šteta
RADOVI U ZAGREBU
FOTO Auto upao u raskopane tračnice na Maksimirskoj: Kaos je nastao u jednoj sekundi...
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Upao je auto u tračnice na Maksimirskoj, javio nam je čitatelj koji nam je poslao fotografiju događaja. Na Maksimirskoj se, na dijelu Kvatrenikovog trga, odvijaju radovi na dijelu tramvajske mreže.
- Nastao je kaos odmah. Ovo nije prvi put danas da je netko upao u tračnice. Trebala bi biti jasnija signalizacija jer nitko ne zna da su radovi tamo - dodao je čitatelj.
Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako je automobil upao u tračnice oko 16:30 sati te da je nastala materijalna šteta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+