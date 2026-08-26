FOTO Auto upao u raskopane tračnice na Maksimirskoj: Kaos je nastao u jednoj sekundi...

Upao je auto u tračnice na Maksimirskoj, javio nam je čitatelj koji nam je poslao fotografiju događaja. Na Maksimirskoj se, na dijelu Kvatrenikovog trga, odvijaju radovi na dijelu tramvajske mreže.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nastao je kaos odmah. Ovo nije prvi put danas da je netko upao u tračnice. Trebala bi biti jasnija signalizacija jer nitko ne zna da su radovi tamo - dodao je čitatelj.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako je automobil upao u tračnice oko 16:30 sati te da je nastala materijalna šteta.