TEŠKA PROMETNA NESREĆA
FOTO Auto završio na krovu u Zagrebu, dvoje ljudi u bolnici
Dvije su osobe ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u utorak dogodila na križanju Zapoljske ulice i Borongajske ceste, javljaju nam iz PU zagrebačke.
Dojavu o nesreći policija je zaprimila oko 16 sati i 45 minuta, a u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila. Ozlijeđenim osobama liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Merkur.
Zbog nesreće je trenutno otežan promet, a policijski očevid još je u tijeku.
