FOTO Auto završio na krovu u Zagrebu: U njemu bilo četvero ljudi, među njima i beba...

Prometna nesreća dogodila se u petak navečer na križanju Slavonske avenije i Hrvatske bratske zajednice. Jedno od vozila nakon sudara završilo je na krovu, a u njemu su se nalazile četiri čovjeka, među kojima i beba.

Kako doznajemo, riječ je o stranim državljanima. Srećom, nitko nije teže ozlijeđen.

Foto: Čitatelj 24sata

Prije dolaska vatrogasaca djelatnici Hitne medicinske pomoći izvukli su unesrećene iz vozila. Vatrogasci su potom obavili otpajanje akumulatora, a intervencija je završena.