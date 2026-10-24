U prometnoj nesreći koja se dogodila na križanju Slavonske avenije i Hrvatske bratske zajednice ozlijeđeni su strani državljani...
Dramatične scene
FOTO Auto završio na krovu u Zagrebu: U njemu bilo četvero ljudi, među njima i beba...
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Prometna nesreća dogodila se u petak navečer na križanju Slavonske avenije i Hrvatske bratske zajednice. Jedno od vozila nakon sudara završilo je na krovu, a u njemu su se nalazile četiri čovjeka, među kojima i beba.
Kako doznajemo, riječ je o stranim državljanima. Srećom, nitko nije teže ozlijeđen.
Prije dolaska vatrogasaca djelatnici Hitne medicinske pomoći izvukli su unesrećene iz vozila. Vatrogasci su potom obavili otpajanje akumulatora, a intervencija je završena.
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