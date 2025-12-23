FOTO Autom se zabio u busnu stanicu u Njemačkoj, više ljudi ozlijeđeno: 'Nije terorizam'

Istražitelji vjeruju da bi vozač upleten u incident u središnjoj Njemačkoj u kojemu je nekoliko pješaka ozlijeđeno mogao biti duševno bolestan. Policija i ured javnog tužitelja u gradu Giessenu izjavili su u utorak da nema dokaza o političkim ili terorističkim motivima.

Istražitelji kažu da je u ponedjeljak poslijepodne 32-godišnji vozač promijenio traku, a zatim velikom brzinom udario u parkirani automobil. Automobil je odbačen prema autobusnoj postaji te je udario 64-godišnju ženu koja je ondje čekala, teško je ozlijedivši.

Foto: Profimedia

Vozač je zatim "nesmetano" nastavio putovanje, dijelom po kolniku, pri čemu je lakše ozlijedio dvije osobe. Kada se sudario s drugim parkiranim vozilom, 29-godišnjak ga je zadržao do dolaska policije.

Vozač je muškarac iz Azerbajdžana koji je donedavna živio u Giessenu. Istražitelji su rekli da postoje naznake da pati od akutne psihoze. Za pregled muškarca zadužen je psihijatrijski stručnjak.

Foto: Profimedia

Gradski božićni sajam, koji se nalazi nedaleko od mjesta incidenta, ostao je otvoren.