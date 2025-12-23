Obavijesti

News

Komentari 6
UŽAS U GIESSENU

FOTO Autom se zabio u busnu stanicu u Njemačkoj, više ljudi ozlijeđeno: 'Nije terorizam'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Autom se zabio u busnu stanicu u Njemačkoj, više ljudi ozlijeđeno: 'Nije terorizam'
3
Foto: Profimedia

Istražitelji kažu da je u ponedjeljak poslijepodne 32-godišnji vozač promijenio traku, a zatim velikom brzinom udario u parkirani automobil

Istražitelji vjeruju da bi vozač upleten u incident u središnjoj Njemačkoj u kojemu je nekoliko pješaka ozlijeđeno mogao biti duševno bolestan. Policija i ured javnog tužitelja u gradu Giessenu izjavili su u utorak da nema dokaza o političkim ili terorističkim motivima.

Istražitelji kažu da je u ponedjeljak poslijepodne 32-godišnji vozač promijenio traku, a zatim velikom brzinom udario u parkirani automobil. Automobil je odbačen prema autobusnoj postaji te je udario 64-godišnju ženu koja je ondje čekala, teško je ozlijedivši.

Audi fährt in Bushaltestelle – vier Verletzte
Foto: Profimedia

Vozač je zatim "nesmetano" nastavio putovanje, dijelom po kolniku, pri čemu je lakše ozlijedio dvije osobe. Kada se sudario s drugim parkiranim vozilom, 29-godišnjak ga je zadržao do dolaska policije.

Vozač je muškarac iz Azerbajdžana koji je donedavna živio u Giessenu. Istražitelji su rekli da postoje naznake da pati od akutne psihoze. Za pregled muškarca zadužen je psihijatrijski stručnjak.

PKW rast in Bushaltestelle
Foto: Profimedia

Gradski božićni sajam, koji se nalazi nedaleko od mjesta incidenta, ostao je otvoren.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...
FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'
VIŠE NE SVIJETLI

FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, rekli su iz policije.
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
VIDEO

Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške, rekli su ranije iz benda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025