FOTO Autom uletio na tribine u Zagrebu dok se igrala utakmica! 'Doletio je, ima ozlijeđenih...'

"Dečko u autu je velikom brzinom izletio s ceste i udario u ogradu dok je trajala utakmica. Ima ozlijeđenih. Užas", rekao nam je čitatelj koji je snimio trenutak nakon što je muškarac autom probio ogradu NK Ponikve na zapadu Zagreba. Kaže kako je automobil vozio jako brzo... | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL