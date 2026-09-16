FOTO Autom uletio na tribine u Zagrebu dok se igrala utakmica! 'Doletio je, ima ozlijeđenih...'
Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su zaprimili dojavu oko 20:10 sati da se dogodila prometna nesreća. Automobil je sletio s kolnika te udario u tribinu nogometnog kluba. U nesreći je dvoje ljudi ozlijeđenoj. Jednoj je osobi pružena liječnička pomoć i KBC-u Zagreb, drugoj u KBC-u Sestre Milosrdnice.
Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su zaprimili dojavu oko 20:10 sati da se dogodila prometna nesreća. Automobil je sletio s kolnika te udario u tribinu nogometnog kluba. U nesreći je dvoje ljudi ozlijeđenoj. Jednoj je osobi pružena liječnička pomoć i KBC-u Zagreb, drugoj u KBC-u Sestre Milosrdnice.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL