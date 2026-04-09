FOTO Bagerima ruše dijelove katova sa zgrade Vjesnika

U četvrtak je započelo uklanjanje dijela katova sa zgrade Vjesnika. Nakon što je uništena požarom 17. studenog, zgrada Vjesnika polako odlazi u povijest. Krajem ožujka započelo je postepeno demoliranje zgrade.
Kako su izvijestili iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a gradilištu Vjesnika danas se izvode radovi uklanjanja sjevernih konzola do 7. etaže a u svrhu rasterećenja konstrukcije i pristupa mehanizacije za početak uklanjanja samog nebodera.
Podsjetili su da je gradilište kontinuirano aktivno te da se na njemu svakodnevno izvode radovi u skladu s projektnom dokumentacijom.
- Samo uklanjanje nebodera Vjesnik izvodi se u fazama u skladu s projektom dokumentacijom koja prati dinamiku izvođenja radova. Do ovog trenutka izrađene su i revidirane tri faze projekta uklanjanja. U trećoj fazi projektne dokumentacije između ostaloga obrađeni su i preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj - dodaju.
Dok se čeka rješavanje cijele situacije i naposljetku rušenje zgrade, na stranici Live cam Croatia dostupna je kamera koja svakodnevno prati što se na neboderu radi.
