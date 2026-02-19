Obavijesti

'SOLIDARNI UZ SARAJEVO'

FOTO Banja Luka odala počast mladiću koji je preminuo u nesreći tramvaja u Sarajevu...

Stanovnici Banja Luke okupili su se u četvrtak u centru grada kako bi iskazali solidarnost s građanima Sarajeva koji prosvjeduju zadnjih tjedan dana zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić. Održali su minutu za šutnje za preminulog mladića. U nesreći je teško ozlijeđena i 17-godišnjakinja kojoj su amputirali nogu. Okupljeni Banjalučani su nosile slike preminulog Erdoana, poručuju da borba stanovnika Sarajeva, koji traže da odgovorni preuzmu odgovornost za nesreću, ne poznaje granice.
Banja Luka minutom šutnje odala počast Erdoanu Morankiću stradalom u tramvajskoj nesreći i pružila podršku Sarajevu
