'SOLIDARNI UZ SARAJEVO'
FOTO Banja Luka odala počast mladiću koji je preminuo u nesreći tramvaja u Sarajevu...
Stanovnici Banja Luke okupili su se u četvrtak u centru grada kako bi iskazali solidarnost s građanima Sarajeva koji prosvjeduju zadnjih tjedan dana zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić. Održali su minutu za šutnje za preminulog mladića. U nesreći je teško ozlijeđena i 17-godišnjakinja kojoj su amputirali nogu. Okupljeni Banjalučani su nosile slike preminulog Erdoana, poručuju da borba stanovnika Sarajeva, koji traže da odgovorni preuzmu odgovornost za nesreću, ne poznaje granice.