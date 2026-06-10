OTVORENJE
FOTO Bazen, wellness, restorani i 500 soba: Otvoren novi luksuzni Pical Resort u Poreču
Hotelska grupacija Valamar Riviera u srijedu navečer svečano je otvorila luksuzno odmaralište Pical Resort u Poreču u koji je uložila 200 milijuna eura, što je najveća investicija u hrvatskom turizmu i po ocjeni prisutnog premijera Andreja Plenkovića impresivan proizvod i primjer svima u hrvatskom turizmu.
Foto Sasa Miljevic
Foto: Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
”Svi smo impresionirani onim što vidimo u Picalu, i to je veliko postignuće Valamara, koja je i kompanija s najviše zaposlenih u turizmu, skoro ih je deset tisuća, a s investicijama i načinom rada primjer su i model kako treba funkcionirati hrvatski turizam”, naglasio je na svečanosti otvorenja premijer, koji je u Pical stigao nakon posjete više lokacija u Istri u pratnji nekoliko ministara koji su bili i na svečanosti.
| Foto: Sasa Miljevic
Obraćajući se okupljenim uzvanicima, njih više od tisuću, premijer je čestitao upravi i nadzornom odboru Valmara na toj velikoj privatnoj investiciji, kao i izvođačima radova na čelu s s tvrtkom Kamgrad te zaposlenima, kojih će Picalu imati oko 800. Time Valamar, dodao je, jača i konkurentnost Hrvatske kao mediteranske i globalne turističke destinacije, a visoko zadovoljstvo gostiju koji su već boravili u tom resortu dokazuje vrijednost i kvalitetu ponude.
| Foto: Sasa Miljevic
"To je prilog jačanju i onoga što Hrvatskoj predstoji i treba, a to su novi hotelski kapaciteti koji su i drugdje nositelji turističke ponude. Time puno dobiva i Poreč i Istra, koji kako smo čuli, ove godine do sada imaju poraste turističkog prometa”, kazao je Plenković. Ponos i zahvalnost svima koji su sudjelovali u toj investiciji i onima koji rade u Valamaru, dioničarima i partnerima, izrazio je i predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin, naglasivši da od Picala u budućnosti očekuju da čini oko 10 posto ukupnih prihoda Valamara.
| Foto: Sasa Miljevic
Istaknuo je i da osim tog poslovnog imaju i cilj jačanja suradnje s lokalnom zajednicom, pa će tako Gradu Poreču Pical donositi oko tri milijuna eura godišnje, državnom proračunu oko 19 milijuna eura godišnje, a važan je i za sport u Poreču kao i za kongresni turizam jer ima najveći kongresni centar u Istri i šire, kapaciteta oko 1200 sudionika.
"Snažno smo povezani s Gradom Porečom, lokalnim tvrtkama i OPG-ovima, Pical će raditi cijele godine i sadržaji će osim turistima biti dostupni i građanima, sportskim klubovima. Svime što smo zamislili i izgradili Pical dugoročno mijenja i sliku Poreča i Istre s kvalitetnom ponudom luksuzne razine naslonjenoj na identitet Istre”, poručio je Kukurin.
| Foto: Sasa Miljevic
Gradonačenik Poreča Loris Peršurić i župan Istarske županije Boris Miletić također su zahvalili Valamaru na investiciji naglasivši veliku korist za zajednicu. Pical Resort nosi kategoriju pet zvjezdica, prve goste je primio u ožujku ove godine, nakon par godina gradnje, a bilježi stalno dobru popunjenost, koja je već sada na oko 80 posto godišnjeg plana.
| Foto: Sasa Miljevic
Ima više od 500 smještajnih jedinica, hotelskih soba i apartmana različitih veličina, nekoliko restorana s vrhunskom gastronomijom, wellness, sportske terene, šetnice, plaže, veliki kompleks unutarnjih i vanjskih bazena te mnoge sadržaje za djecu i obitelji te druge 'vrste' gostiju.
| Foto: Sasa Miljevic
Na svečanosti, koja je, kao i cijeli koncept resorta, posvećena legendarnoj povijenoj pruzi Parenzana, koja je povezivala Istru, Sloveniju i Italiju, bili su i novinari iz tih zemalja ali i cijele regije te Austrije, dok su uz mnoge iz domaće turističke industrije, institucija te predstavnike Hrvatskog sabora, diplomacije i lokalnih vlasti u pratnji premijera Plenkovića bili ministri Tomo Medved, Tonči Glavina, Davor Božinović i Irena Hrstić te nekoliko državnih tajnika.
| Foto: Sasa Miljevic
U nastavku večeri održan je glazbeno-scenski program„Tribute to Parenzana“ na plaži ispod hotela Piacal, koji je Valamar darovao građanima Istarske županije, i koji je okupio više od pet tisuća ljudi.
| Foto: Sasa Miljevic
Kako je Parenzana povijesna legendarna pruga koja je povezivala Istru, Italiju i Sloveniju, u programu su uz domaće glazbene izvođače nastupili i slovenski te talijanski umjetnici u pratnji simfonijskog orkestra pod ravnanjem Alana Bjelinskog.
| Foto: Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic