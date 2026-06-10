FOTO Bazen, wellness, restorani i 500 soba: Otvoren novi luksuzni Pical Resort u Poreču

Istaknuo je i da osim tog poslovnog imaju i cilj jačanja suradnje s lokalnom zajednicom, pa će tako Gradu Poreču Pical donositi oko tri milijuna eura godišnje, državnom proračunu oko 19 milijuna eura godišnje, a važan je i za sport u Poreču kao i za kongresni turizam jer ima najveći kongresni centar u Istri i šire, kapaciteta oko 1200 sudionika. "Snažno smo povezani s Gradom Porečom, lokalnim tvrtkama i OPG-ovima, Pical će raditi cijele godine i sadržaji će osim turistima biti dostupni i građanima, sportskim klubovima. Svime što smo zamislili i izgradili Pical dugoročno mijenja i sliku Poreča i Istre s kvalitetnom ponudom luksuzne razine naslonjenoj na identitet Istre”, poručio je Kukurin. | Foto: Sasa Miljevic