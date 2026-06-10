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OTVORENJE

FOTO Bazen, wellness, restorani i 500 soba: Otvoren novi luksuzni Pical Resort u Poreču

Hotelska grupacija Valamar Riviera u srijedu navečer svečano je otvorila luksuzno odmaralište Pical Resort u Poreču u koji je uložila 200 milijuna eura, što je najveća investicija u hrvatskom turizmu i po ocjeni prisutnog premijera Andreja Plenkovića impresivan proizvod i primjer svima u hrvatskom turizmu.
Poreč: Svečano otvoren Pical resort
Foto Sasa Miljevic
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Foto: Sasa Miljevic
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