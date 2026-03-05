ŽESTOKI IZRAELSKI UDARI FOTO Eksplozije drmaju Bejrut: Gusti crni oblaci dižu se iznad grada, ruševine su posvuda...

Izraelska vojska nastavila je sa žestokim bombardiranjem glavnog grada Libanona, Bejruta, kažu da ciljaju mete povezane s Hezbollahom. Stanovnicima više četvrti poručili su da napuste svoje domove, da će ih obavijestiti kad se mogu vratiti... Iznad grada dižu se gusti oblaci crnog dima, eksplozije svako-malo potresu libanonsku prijestolnicu. Izrael je krenuo s napadima na Bejrut nakon što je Hezbollah ispalio projektile na Izrael, kao osvetu za izraelsko-američki udar na Iran. Grad je zadnjih dana pod teškim bombardiranjem, ruševine su posvuda, ljudi su u strahu, pobjegli bi, ali nemaju ili ne znaju gdje...